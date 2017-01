The Wheels lanzan 'The year of the monkey' el próximo día 27

Ya hace algunos años que los mallorquines The Wheels destacan por su potencial musical. Hasta ahora, ser jóvenes no les ha impedido crear su propio estilo, lleno de personalidad y con unos ritmos hipnotizantes. Aunque haya que esperar al 27 de enero para poder escuchar su segundo LP, The Year of the Monkey (editado por el sello Espora Records), ya se puede degustar su carta de presentación, Mr Hyde, uno de los primeros temas compuestos de este nuevo trabajo. "Probablemente tenga algo que ver con el personaje de la novela de Robert Louis Stevenson, pero nuestra intención era la de hacer una sutil crítica a la industria farmacéutica, y este Mr.Hyde es el personaje central que la representa".

El tema ha sido producido por Toni Toledo (Sexy Sadie/Amaral) y mezclado por Paco Loco en el Puerto de Santa María. El videoclip de Mr Hyde ya se puede ver en el canal de Youtube oficial de la banda.