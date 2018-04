Cort ofrece a los copropietarios 9,7 millones de euros por el Lluís Sitjar

Laya tiene por escrito sobre la mesa la oferta delpor el. Esta oferta será analizada en asamblea, convocada por su presidente,, el próximo 3 de mayo a las 19:30 horas en el Colegio San Francisco por los 270 copropietarios. Esta cantidad, muy lejos de las pretensiones de Aguiló, supone 14.603,20 euros por cada título de propiedad. "Es que esto es menos de lo que la que fuera alcaldesa,, nos ofreció hace ocho años, que eran once millones", explicó el propio Aguiló a DIARIO de MALLORCA.

El Mallorca recibiría tres millones por los 208 títulos que posee, aunque esta cantidad, en principio, está pignoradas por Hacienda debido a los siete u ocho millones de deuda que mantiene con la agencia tributaria. Si no lo estuvieran, este dinero iría destinado a realizar una profunda reforma en Son Moix.

Al acto serán invitados el alcalde Antoni Noguera, el teniente de alcalde José Hila y técnicos del Ajuntament de Palma para que expongan la situación desde su punto de vista, aunque Aguiló también hará lo mismo antes de que empiece la votación. "Será a mano alzada y se podrá ver quién está a favor de esta propuesta y quién no", precisó antes de deslizar su opinión personal: "En principio votaré lo que diga la mayoría, pero la verdad es que no megusta la oferta recibida". "Lo que es seguro es que Cort necesita que haya consenso porque es lógico que no le interese comprar una parte, lo necesita todo", agregó.

El pasado 7 de marzo Aguiló se reunió con José Hila en la que este le transmitió una oferta inicial de algo más de siete millones de euros, un cantidad que el presidente de los copropietarios calificó de "baja, por no decir muy baja". "No es la oferta que esperábamos", dijo, "pero hasta que Cort no entregue la oferta por escrito poco vamos a avanzar". La asociación de copropietarios siempre ha hablado de una cifra cercana a los 28.000 euros por título de propiedad, el doble de lo que ha ofrecido Cort.

La oferta por escrito, la solicitud que hizo Aguiló para intentar avanzar en un tema enquistado desde hace años, llegó ayer por la mañana, y ahora serán los copropietarios en asamblea los que decidan la postura a adoptar. Eso sí, por la ley presupuestaria del ministro Cristóbal Montoro, Aguiló teme que en el caso de que llevara a cabo la venta, los accionistas recibirían el dinero a plazos. "Otra cosa que no me gusta", subrayó.