El PP de Calvià critica que los vecinos pierdan una subvención del Consell

El PP de Calvià advirtió ayer de que el municipio ha perdido la oportunidad de optar a una subvención del Consell de Mallorca por no reclamarla el Ayuntamiento. Según informaron los populares, el Consistorio no ha presentado ninguna solicitud al plan convocado por la institución insular en materia de actuaciones de ahorro y eficiencia energética de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local, y la adquisición de vehículos 100% eléctricos para la prestación de servicios determinados por la normativa.

El PP lamentó que Calvià haya sido uno de los dos únicos municipios de la isla junto a Alcúdia que no ha presentado solicitudes para optar a las ayudas.

"Debido al escaso interés demostrado por el alcalde socialista, Calvià no dispondrá de ni un euro en ayudas de ahorro y eficiencia energética, igual que pasa con Alcúdia. Son los dos únicos municipios de toda la isla que se quedan sin subvención, no por ser desestimada sino por no haberla solicitado", argumentaron los populares.

El Partido Popular recordó que el Consell de Mallorca destinó a este tipo de proyectos un total de 1,3 millones de euros.