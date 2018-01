Esquerra Oberta de Calvià critica la falta de información por parte del PSOE en relación al PGOU

Esquerra Oberta ha criticado la reiterada falta de información por parte de los socialistas en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Según detalla el concejal Rafel Sedano el próximo jueves 18 de enero su formación ha convocado "su propia asamblea general abierta" para que los ciudadanos puedan debatir y hacer las alegaciones pertinentes sobre las medidas que contempla el PGOU.

"El plazo de alegaciones termina a finales de enero y el Ayuntamiento aún no ha puesto en marcha la asamblea participativa tal y como prometió", apunta Sedano, quien exige a los socialistas "cumplir con los acuerdos de legislatura" ya que "no están haciendo las cosas participativas". Por su parte, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez explica que por falta de tiempo durante estas fiestas no han podido convocarlo y anuncia que lo harán la próxima semana. "Sabemos que los plazos de alegaciones serán muy justos y por ello si es necesario lo ampliaremos una o dos semanas más", destaca Rodríguez.

El concejal de Esquerra Oberta también se queja de que el Consistorio aprobó el plan general por junta local y no en el pleno como anunciaron. "Han hecho un plan sin consenso" y aún esperamos mantener algún contacto más para que "nos expliquen sus medidas y escuchen las nuestras", comenta Sedano. Desde su formación marcan dos líneas rojas. Por un lado, la contrucción de carreteras inecesarias o sobredimensionadas como es el caso del camino que va hacia Son Font. Y por otro , construcción de "más zonas comerciales", en referencia al plan previsto en Ses Planes.