Junts per Alaró se queja de la atención de Balboa al cargo

El grupo municipal Junts per Alaró ha emitido un comunicado mediante el cual denuncia la dejadez del responsable de Urbanismo y Promoción Económica, Guillem Balboa (Més), que será alcalde el mes de junio.

Según Junts per Alaró, existen quejas en el municipio porque Balboa no da cita a los vecinos que quieren plantearle alguna duda o problema en relación a su área. Estos hechos fueron denunciados públicamente en las sesiones plenarias de los meses de febrero y marzo, pero según Junts per Alaró se han vuelto a repetir.



El portavoz de la formación, Llorenç Perelló, declara que no entiende como el partido de la transparencia y la participación, en alusión a Més, no quiere recibir y hablar con todos los vecinos. Añade que "Balboa se dedica más a ejercer de futuro alcalde que de concejal de Urbanismo".



Estas quejas se suman a algunas vecinales referentes a la tramitación de expedientes de obras.



No obstante, el teniente de alcalde, explica que "en referencia a las licencias de obras se ha de explicar que se ha producido una baja por maternidad de una técnica. Esta baja se ha tenido que cubrir". Balboa reconoce que "estos trámites pueden haber provocado algunos retrasos, pero que yo no considero relevantes, y por otra parte es lógico que se produzca alguna baja y se deba cubrir, eso no es achacable a ningún mal funcionamiento".



Por lo que se refiere a las quejas de Junts per Alaró, Balboa se muestra irónico: "Entiendo que la oposición debe hacer su trabajo y que cuando no hay más se agarra a pequeñas cosas y a la teatralidad". El edil explica que no tiene una dedicación exclusiva en el consistorio por lo que debe ajustar las peticiones de visitas a su agenda de trabajo.