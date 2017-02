El Ayuntamiento desmonta el chiringuito de Gelats Valls y paraliza una nueva licitación

El ayuntamiento de Pollença ha procedido estos días al desmonte del chiringuito de Gelats Valls del Moll para cumplir con la resolución de desahucio ratificada por el pleno el pasado mes de septiembre debido a la falta de concesión para ejercer la actividad en la calle. El proceso de desmantelamiento del conocido local de venta de helados no será completo, ya que debe conservarse la estructura porque la empresa heladera reclama la propiedad.

La institución informó ayer que no iniciará un nuevo procedimiento de licitación del puesto de helados hasta que no se resuelvan los recursos judiciales interpuestos por la empresa contra las resoluciones municipales, ya que Gelats Valls alega que tiene una concesión 'de fact0' durante cien años. "En caso de hacerse una licitación que esta empresa no ganase, unida a una resolución judicial que aceptase la concesión que defiende la empresa, supondría que el Ayuntamiento tendría que indemnizar al nuevo adjudicatario", explicó el Consistorio.

Por otra parte, la entidad municipal también ha procedido a la retirada de un chiringuito de hamburguesas ubicado en el cruce de las calles Formentor y Ecònom Torres del Moll sobre el que pesaban dos sentencias judiciales que obligaban al cierre del local.