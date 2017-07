Cuenta atrás para la fiesta del Flexas "Mira que eres falsa" en su 13 aniversario

La fiesta del Flexas que se celebra en el Parc de la Mar desde hace trece años se anunció ayer en el conocido bar. Además, este año, se festeja que han sido declarados Bien de Interés Municipal. Entre las protagonistas que han anunciado el evento se representaron a celebridades como María del Monte, Penélope Cruz o Frida Khalo. Han declarado que están "muy emocionadas".

"Mira que eres falsa" es el nombre de la actuación de este año. Empezará a las ocho y media de la tarde y, a media noche, se hará la entrega de los premios Gamba de Oro que este año se entregan a Bibiana Fernández, aunque no podrá asistir al acto por su participación en el programa televisivo MasterChef, y para el área de Participación Ciudadana de Cort, que, según ellos, son los que han permitido que "la fiesta siga viva".

Entre los artistas que actuarán en la fiesta encontramos a La Terremoto, La Prohibida, Roko, Sharonne, Willy Canela, Escorpio, Gamal o Amatria. Además, han anunciado que el evento contará con la actuación de un artista internacional sorpresa.

El Ayuntamiento ha declarado la fiesta como Bien de Interés Municipal. "Trece años nos ha costado conseguirlo" asegura la Terremoto de Alcorcón. Han agradecido a aquellas instituciones que han hecho posible que no tuvieran que cerrar el negocio y esperan recibir subvenciones de cara a las próximas ediciones.

Respecto al nombre de la fiesta de este año, "Mira que eres falsa", la Terremoto ha asegurado que no va dirigido a nadie en especial, pero que, a la vez, va dirigido a todo el mundo, porque "todos tenemos algo de falsas y las hay en todas partes, no solo en el gremio travesti" dijo la artista.

En principio, comunicaron que este iba a ser el último año que se celebraba la fiesta, por el elevado coste que supone todo el evento. Pero "te da mucha fuerza que te digan que es una fiesta necesaria para Palma" dijo la Terremoto. Por lo tanto harán un "llamamiento a las autoridades de cara al año que viene".

Desde la organización han asegurado que no es un acto con etiquetas ni dirigido a un público en especial. "Estamos hermanados con el colectivo gay, pero no llevamos ninguna bandera".

Han hecho hincapié en la falta de ayudas que reciben cada año. Informan que reciben material de Eurocarnavales, "pero ninguna ayuda económica de instituciones". Aseguran que ellos solo quieren cubrir los costes.

La Terremoto de Alcorcón, que lleva 6 años participando en el espectáculo 'The Hole', ha anunciado que intervendrá en la próxima edición de 'Tu cara me suena' y que, aunque no puede revelarlos, tiene "serios competidores".