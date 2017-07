La comisión política del Consell decidirá mañana si protege el obelisco de sa Feixina

La comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca, integrada por una representación de todos los partidos políticos con presencia en la institución supramunicipal, decidirá mañana, en el trascurso de una sesión extraordinaria, si protege el monumento al crucero Baleares de sa Feixina. La decisión deberá ser ratificada por el pleno del Consell que se celebrará el martes, día 18, tres días antes de que caduque el expediente de incoación como Bien Catalogado del obelisco.

La ponencia técnica extraordinaria celebrada ayer informó nuevamente a favor de la preservación del monumento, lo que impediría que el Ayuntamiento de Palma proceda a su demolición, tal como pretende el tripartito de Cort.

El resultado de la votación de ayer de este órgano consultivo y de participación en materia de Patrimonio, no obstante, fue menos claro que el de hace tan solo un mes, puesto que, de los 14 miembros asistentes a ponencia de ayer, solo cuatro de ellos (Arca, el Obispado, el jefe de los servicios jurídicos de Patrimonio, Miquel Barceló, y el representante de los arquitectos técnicos) votaron a favor de la declaración como Bien Catalogado del monolito. En la última ponencia los votos favorables fueron cinco.

La arqueóloga municipal, Magdalena Riera, y la directora general de Patrimonio del Consell, Kika Coll, votaron en contra de la preservación, mientras que la mayoría de los miembros de la ponencia, en concreto ocho, optaron por la abstención. En este último grupo están los representantes de la UIB, de la Societat Arqueóloga Luliana, el Colegio de Arquitectos y todos los técnicos de la comisión de Patrimonio del Consell incluyendo Guillem Daviu, quien en la pasada ponencia votó a favor de la preservación como Bien Catalogado.

Este técnico propuso que la ponencia no se pronunciara y que fuera la comisión política quien determinara el alcalde de los nuevos informes que se habían aportado. No obstante, esta propuesta finalmente no se tuvo en cuenta. La ponencia tampoco se pronunció sobre su propuesta de que el obelisco sea incluido en el catálogo municipal, hecho que impediría también su demolición.

El presidente de la comisión de Patrimonio, el socialista Francesc Miralles, afirmó que el resultado de la votación "no ha resuelto" las dudas surgidas en la pasada reunión, sino que las ha incrementado, puesto que ahora solo hay cuatro votos a favor de su preservación.

Al respecto, recordó que "no existe ningún informe de los técnicos de la institución que avale la preservación como Bien Catalogado de sa Feixina", por lo que la decisión final deberá ser adoptada por los grupos políticos.

En la misma línea se pronunció la directora general de Patrimonio del Consell de Mallorca, Kika Coll, quien manifestó que "lo coherente" es que los consellers del equipo de gobierno, en sintonía con sus respectivos partidos, voten contra la preservación tanto en la comisión de mañana como en el pleno del próximo martes.