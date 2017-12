Armengol confía en que Bel Busquets "funcionará bien"

Superada la crisis de Govern y aprobados los presupuestos, la presidenta del Govern, Francina Armengol, valoró ayer la crisis de Govern y el relevo de Biel Barceló en la vicepresidencia y conselleria de Turismo del Govern. La presidenta confesó que "no ha sido una situación agradable", mostró su confianza en que su nueva número, impuesta por Més, Bel Busquets "funcionará bien".

Así se expresó la presidenta en la tradicional entrevista que cada año por estas fechas concede la presidenta a un grupo de estudiantes en el programa A vivir Baleares de la cadena SER. Si bien Armengol defendió el nombramiento de su nueva vicepresidenta, sí que fue más dura con su predecesor, Biel Barceló. La presidenta insistió en que las vacaciones de Barceló a Punta Cana, invitado por Canal 4 Televisión y a cargo de Air Europa, fueron un "error", pero ayer fue más allá y las tildó de "inaceptable". "Mi Govern se ha puesto un listón ético muy alto y acepté enseguida mi dimisión porque era un hecho inaceptable", explicó la presidenta.



2018: año del REB

Por otra parte, la presidenta del Govern marcó el 2018 como "el año del REB y de la nueva financiación". "Seguimos negociando con Madrid el REB y la financiación, que serán los dos temas fuertes del próximo año", avanzó Armengol, que insistió en que "es un agravio" que el Gobierno central no compense la insularidad a los ciudadanos de Balears. "Creo que será en 2018. Tenemos el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno [Soraya Sáenz de Santamaría] y el apoyo de toda la ciudadanía de Balears. Rajoy no puede seguir diciendo que no", reivindicó la presidenta balear.

Sin embargo, el tema que más tiempo dedicó la presidenta en contestar a los alumnos de cuarto de ESO del IES Marratxí y del Sant Tomàs d´Aquino de Inca fue a Educación. Armengol admitió que la actual inversión en Educación "es insuficiente" y que "hay que invertir más", algo que, según confesó, le "genera frustración". "Sé que hay colegios que pasan dificultades", explicó.

En la misma línea, preguntada por el aumento del número de alumnos por aula en las islas, la presidenta recordó que "para bajar las ratios necesitamos más espacio físico y más profesorado, y esto supone más recursos".