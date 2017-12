Company: "Barceló ha sido uno de los peores consellers de Turismo"

El presidente del PP balear, Biel Company, ha avisado este jueves a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de que la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo no puede ser ni para Més per Mallorca, ni para Podemos, en caso de que entrara en el Govern. Además, ha calificado a Barceló como "uno de los peores consellers de Turismo en esta comunidad". Para el presidente 'popular', Barceló tendría que haber presentado esta dimisión "bastante antes"

Así se ha expresado en una rueda de prensa en la que ha valorado la dimisión del hasta ahora vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló.

Company ha acusado a ambos partidos de "practicar la turismofobia" por lo que considera que si la Conselleria estuviera en manos del PSIB sería la opción "menos mala". "Turismo no puede estar en manos de un partido que practica la turismofobia. Y mucho menos de Podemos, enemigos absolutos de la economía", ha declarado el presidente del PP, que considera que "eso sí sería una auténtica locura".

En este sentido, Company ha coincidido con Barceló en que "sería muy contraproducente que Podemos entrara en el Govern". El 'popular' ha ironizado diciendo que "ya se bastan ellos solos para tener malentendidos" y ha sugerido que Armengol "no sería la presidenta que manda, sino que ahora le están diciendo quién entra y quién no" y de quién es la Conselleria.

En este contexto, Company cree que para dirigir Turismo, si deben "escoger de entre todo lo malo, lo menos malo sería el PSIB", porque si bien "ha cogido una deriva extremista en algunos pasos", "todavía no está tan radicalizado como Més o Podemos".

Con todo, ha criticado que el Govern esté "más preocupado en sus equilibrios, en mantener cuotas de poder y sillas que en solucionar los problemas de los ciudadanos". Así, ha advertido a Armengol de la "imagen pobre" que está dando "a nivel estatal".



Responsabiliza a Armengol



El presidente del PP balear ha pedido a Armengol "que arregle este problema rápidamente" porque se trata de "una Conselleria demasiado importante en la economía balear como para asistir a este vodevil continuado".

Company considera que Armengol debería "cerrar de forma rápida esta nueva crisis" y le ha recordado que ya se han sucedido otras, como la de los contratos de Més -por el que dimitió el director de la agencia de Turismo-- o el caso Cursach --que culminó con la dimisión de la directora general de Turismo-.

En esta línea, el presidente del PP ha insistido en que "la máxima responsable" de lo ocurrido es Armengol y le ha emplazado a "dejar estabilidad en su Govern" y "ponerse a gobernar". Para Company, la socialista es "prisionera de sus propias decisiones".



Barceló, "uno de los peores consellers de Turismo"

Además, ha calificado a Barceló como "uno de los peores consellers de Turismo en esta comunidad". Para el presidente 'popular', Barceló tendría que haber presentado esta dimisión "bastante antes" por su "mala gestión en Turismo" y los casos de presunta corrupción que han salpicado a su Conselleria.

Company también ha acusado a Biel Barceló de "no haber sido capaz de frenar con contundencia la turismofobia" y ha criticado la "ley frankestein" en referencia a la modificación de la Ley de Turismo para regular el alquiler vacacional.

Asimismo, ha dicho no poder entender que Barceló pretenda continuar como diputado de momento. "No puede decir 'me voy pero me quedo'. Se tiene que ir a su casa y dejar de estar en política", ha sentenciado el 'popular'.

