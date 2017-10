Un centenar de personas se concentra en apoyo a la huelga

Un centenar de personas se concentró ayer en la plaza de Cort para mostrar su apoyo a la huelga general en Cataluña en protesta por la acción policial ejercida durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. En la concentración, que comenzó a las 18.00 horas, los manifestantes gritaron al unísono "Rajoy dimisión", "no estás sola Cataluña", "el pueblo unido jamás será vencido", "aquesta no és la nostra policia", "for a les forçes d'ocupació" y "els carrers seran sempre nostres".

Asimismo, los asistentes pidieron al alcalde de Palma, Antoni Noguera, que "quite la bandera" de España del balcón, asegurando que "no les representa".

Al acto acudieron, entre otros, el diputado de Podemos Aitor Morrás; la regidora de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial, Eva Frade; y el regidor de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística, Llorenç Carrió. En la concentración, que se vio parcialmente afectada por la lluvia, algunos asistentes se ataron al cuello banderas independentistas y republicanas. Además, colgaron de una de las barreras de seguridad un cartel en el que se aseguraba 'No tenim por, tenim vergonya'.

Cerca de una decena de agentes de la Policía Nacional vigilaron el desarrollo de la concentración e incluso pidieron a un joven que gritó "viva España" que se alejara unos metros para evitar incidentes.

Por otro lado, la Fiscalía de las Illes Balears trasladó a través de un comunicado firmado por el fiscal superior, Bartolomé Barceló, su acuerdo para mostrar su "apoyo total a la actuación de la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías de Cataluña por la situación que están viviendo en el desempeño de sus funciones en defensa de la legalidad a consecuencia de los graves sucesos de Cataluña".

En el Parlament, tras las preguntas de control al Govern en el pleno, los diputados y consellers de Més per Mallorca, Més per Menorca y la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, posaron junto a la puerta de la Cámara balear formando la palabra "democracia" con grandes letras blancas, mostrando su solidaridad con Cataluña tras la jornada del domingo.