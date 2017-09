El fiscal pide que se actúe contra el exconseller Fiol por mentir en el juicio del caso Ópera

La fiscal Laura Pellón pidió ayer al tribunal de la Audiencia que juzga a Jaume Matas por la contratación del arquitecto Calatrava, que se deduzca testimonio contra el exconseller Francesc Fiol, porque considera que mintió en el juicio del caso.

La abogada de la comunidad, Mariángeles Berrocal, coincidió con la fiscal y aseguró que lo único que pretendía Matas con este proyecto era contar con la presencia de Calatrava presentando un proyecto, "que no se podía realizar". Criticó que el arquitecto se quedara con la propiedad intelectual de su trabajo, por lo que dudó que algún día el proyecto se pueda desarrollar, entre otras cosas, porque ningún arquitecto del Govern ha visto un solo plano redactado por Calatrava sobre las obras que pretendía realizar. "No nos ha transferido la propiedad de nada", insistió la abogada de la acusación particular

El abogado defensor, José Zaforteza, pidió una sentencia absolutoria y destacó que Matas no intervino en el proceso administrativo de contratación, ni nadie le indicó que fuera ilegal. La defensa se opone a que la acusación reclame que Matas asuma de su bolsillo los 1,2 millones que se le pagó a Calatrava. En su informe insistió en que Matas nunca tuvo interés personal en contratar a Calatrava y rechazó que su cliente buscara un beneficio electoral con este proyecto.