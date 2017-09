Consellers de Més asistirán a la protesta contra Rajoy "como miembros del partido"

La portavoz del Govern, Pilar Costa, no ha descartado que miembros del Ejecutivo balear participen mañana en la movilización soberanista contra Mariano Rajoy durante la estancia del presidente del Gobierno para participar en la cumbre de cargos del PP en Palma, aunque ha dejado claro que de ser así lo harían en calidad demiembros de partidos y no como integrantes del Ejecutivo balear. "El Govern como tal no participa en ninguna movilización de protesta, otra cosa es que haya miembros de partidos que quieran participar y ahí el Govern no tiene nada que decir", ha dicho Costa en referencia implícita a los consellers de Més, entre ellos el vicepresidente Biel Barceló.

Costa, quien ha efectuado estas declaraciones tras la reunión del Consell de Govern, ha explicado que la presidenta Francina Armengol ha solicitado mantener un encuentro con Rajoy aprovechando su presencia en Mallorca, pero no ha recibido respuesta. La portavoz del Govern ha lamentado esta "oportunidad perdida" para tratar sobre cuestiones como financiación y REB, pero también para trasladar al presidente del Gobierno la necesidad de "tender puentes de diálogo" con la Generalitat de Cataluña.

"No se puede seguir en esta escalada de crispación, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista social", ha dicho la portavoz del Govern. Costa ha lanzado el mismo mensaje que ha transmitido Armengol durante esta semana, en el sentido de que el conflicto con Cataluña exige "una respuesta política", para lo cual es necesario "tender puentes de diálogo", algo que no está ocurriendo, "Lo que todo responsable político pediría a Rajoyes que ante una situación de confrontación con otro Gobierno (el el catalán), se necesita diálogo entre gobiernos", ha insistido.