Company pide la dimisión de Abril por llamar al PP "neofascista"

El presidente del PP balear, Biel Company, exigió ayer la dimisión a David Abril, coportavoz de Més, por calificar de "neofascista" la cumbre que celebrará este fin de semana en Palma Mariano Rajoy con presidentes provinciales del partido para cerrar filas contra el referéndum catalán. El líder popular acusó al dirigente de Més de "incitar al odio y la confrontación" y anunció la presentación de una queja en la Mesa del Parlament por estas declaraciones que "traspasan todos los límites de cualquier debate político". Company, quien instó a Abril a "retractarse de inmediato y pedir disculpas", calificó las palabras del portavoz de Més de "insultantes, intolerables, antidemocráticas e indignas de un representante de la sociedad en el Parlament".

El líder del PP recordó una resolución aprobada por el Parlament en 2013, "refrendada por el propio David Abril quien ahora la incumple", por la que la Cámara balear reprobaba "el uso de conceptos como 'dictadura' o 'nazismo' al referirse a disposiciones llevadas a cabo por gobiernos democráticos, así como a acciones llevadas a cabo por diferentes movimientos sociales de forma pacífica".

Junto a ello, emplazó a la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, a dejar claro "si comparte" las declaraciones del coportavoz de Més. Añadió que "el PP no permitirá que minorías como la que representa el señor Abril puedan romper con el seny, la tranquilidad y el consenso y la convivencia" de la sociedad balear. "Lucharemos para que ese odio que desprende el señor Abril no se traslade a los ciudadanos de Balears", declaró Company.

Abril se reafirma



La respuesta de Abril no se hizo esperar. "Cuando dimitan (los populares) Mabel Cabrer o Álvaro Gijón, y cuando el PP pida perdón por todo el dinero que ha robado y todo el mal causado, ese día dimitiré y me iré tranquilamente a mi casa, dijo el dirigente de Més reafirmándose en sus declaraciones. Añadió que cuando habló de la cumbre del PP con Rajoy no buscaba "ningún titular" y sostuvo que intentó "ser lo más objetivo posible" en sus declaraciones.

"Si consultan un manual de historia, se encontrarán una apelación demagógica y permanente a la unidad nacional y elementos de segregación y diferenciación poblacional que es lo que practica el PP cuando quiere, por ejemplo, que miles de personas queden desasistidas en materia sanitaria o cuando se cargan la separación de poderes utilizando la Fiscalía para ir en contra de los adversarios políticos o el Tribunal Constitucional como un brazo armado", dijo Abril.

A ello añadió que "el PP es el único partido de la derecha en Europa que ni siquiera ha sido capaz de condenar los 40 años de franquismo y que convoca una cumbre en Palma para alardear de todo eso". Por ello, consideró que, con independencia de "si el adjetivo correcto" que debía aplicar en este caso era "fascista, neofascista o posfascista", a su juicio " no podía ser más objetivo" al referirse al PP. "Si tengo que dimitir por eso, que espere sentado el señor Company", concluyó.