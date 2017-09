Cladera admite que no habrá mil millones para Educación en los presupuestos de 2018

La consellera de Hacienda reconoció ayer que no habrá mil millones de euros para Educación en los presupuestos para 2018, pese a las reivindicaciones (por segundo año consecutivo) de las asociaciones de padres y los sindicatos. Catalina Cladera admitió que es "imposible" destinar esa cantidad, aunque expresó su deseo de llegar a esta cifra en 2019. La consellera explicó que con el techo de gasto que han aprobado (de unos 4.000 millones de euros), es inviable destinar mil millones a Educación: "Significaría que una parte muy importante se destinaría sólo a Educación, y también tenemos que gestionar el resto de áreas, como Salud o Servicios Sociales", justificó. En este sentido, la responsable de Hacienda manifestó que el Govern quiere un techo de gasto superior pero las limitaciones de la regla de gasto o el sistema de financiación autonómico no lo permiten. "Sería el objetivo llegar a esos mil millones, incluso poderlo superar, pero no sabemos si podremos. Sí que nos gustaría a final de legislatura poder llegar a esta cifra", reiteró Cladera, que insistió en que la Educación es "una prioridad básica" para el Govern. Para sindicatos y padres el aumento de presupuesto es necesario para hacer frente al incremento de alumnado y acondicionar centros y crear plazas.