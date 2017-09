La subida de la ecotasa en invierno condiciona los presupuestos al Govern

El vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, está haciendo equilibrios para conseguir un acuerdo entre los socios del Pacto para doblar el precio de la ecotasa en las pernoctaciones turísticas. Sin embargo, está encontrando serias dificultades y ello puede condicionar la aprobación de los presupuestos para el 2018, cuya ley debe contemplar los nuevos valores del impuesto turístico. Por una parte, Més per Menorca no quiere que se incremente el 100% durante la temporada baja, alegando un acuerdo de todos los partidos menorquines en su Consell insular. Por la otra, Podemos Mallorca exige que la ecotasa debe doblarse el valor actual, sin distinción si la pernoctación es en invierno o verano.

Ambos partidos son necesarios para la aprobación de las cuentas del Govern para el año próximo. Tanto Nel Martí, portavoz de Més per Menorca; como Alberto Jarabo, líder de Podemos, dejaron claro que esta cuestión debe resolverse para empezar a negociar los presupuestos.

Desde la vicepresidencia y conselleria de Turismo reconocieron que están trabajando para conseguir un acuerdo entre las dos formaciones de izquierdas. Confían en que en los próximos días se pueda alcanzar un entente que satisfaga a ambas partes. Fuentes del Govern significaron que se trata de una negociación "difícil", ya que los menorquines no pueden aceptar una cosa diferente a lo que ha aprobado su Consell y en Podemos hay opiniones diferentes y resulta complicado buscar puntos de encuentro.

El pasado lunes, Martí anunció que había llegado a un acuerdo con el Govern y la ecotasa no se doblaría en invierno, en todo caso aumentaría poca cantidad. No obstante, Alberto Jarabo no lo dejaba nada claro y aseguraba que ellos seguían apostando por doblar la ecotasa durante todo el año. Ayer desde el Govern indicaron que el acuerdo no existe.

Podemos Mallorca argumentaba su decisión apuntado que "se ha demostrado que la ecotasa no afecta a la demanda y creemos que se debe doblar su precio durante todo el año". Los partidos que gobiernan el Consell de Menorca (PSOE, Més y Podemos) tomaron un acuerdo donde argumentaban que por el tipo de turismo de Menorca y la necesaria desestacionalización era mejor no incrementar el precio del impuesto turístico en invierno. En esta misma posición está también el Consell de Formentera.

Podemos también incluye en la negociación el cobro de la ecotasa a las caravanas y a los barcos de recreo de turistas. En Turismo aseguraron ayer que el acuerdo sobre el nuevo precio de la ecotasa puede producirse en los próximos días y, además del precio, se analizará la inclusión de las caravanas y los barcos de recreo.