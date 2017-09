Més llevará el requisito del catalán a la reunión del Pacto

Més per Mallorca llevará el requisito de catalán a la reunión de seguimiento de los partidos del Pacto, que posiblemente se celebrará el miércoles, según anunció ayer la coportavoz del partido ecosoberanista, Bel Busquets, quien dejó claro que es preciso acordar una solución definitiva para el conflicto que se ha producido en el Ibsalut. En este sentido, advirtió al PSOE, socio de Govern, que insistir con las actuales pretensiones del Ibsalut de establecer excepciones, supondría un "incumplimiento" inaceptable de los Acuerdos por el Cambio suscritos entre los partidos del Pacto.

Consideró que esta cuestión debe tratarse en el ámbito de los partidos, ya que "Més per Menorca, Gent per Formentera y Podemos también deben opinar".