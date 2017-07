El Gobierno de Rajoy promete a Armengol un régimen de ventajas fiscales para Baleares en 2018

La reunión se ha hecho esperar meses, pero ha sido de lo más satisfactoria. O esa es la percepción de la presidenta Francina Armengol (PSOE), que a la salida de la reunión de dos horas que ha mantenido esta mañana en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaria (PP), ha explicado a Diario de Mallorca que "la voluntad política que expresa el Gobierno [español] es que tengamos un nuevo REB [Régimen Especial para Balears] aprobado en 2018".

La vicepresidenta Saénz de Santamaria ha supeditado esa posibilidad a que Francina Armengol sea capaz de mantener en Balears el consenso generado por una propuesta de las islas respaldada por todos los partidos políticos (incluido, por supuesto, el PP de Biel Company) y por todos los agentes sindicales, patronales y plataformas y organizaciones de la sociedad civil balear.

La presidenta recalca, no obstante, que en la reunión no han entrado a analizar al detalle las propuestas que contiene la propuesta balear. "Se lo hemos entregado y se lo hemos explicado en líneas generales, y ahora lo analizarán. Nos has dicho que esa fecha de 2018 para aprobarlo dependerá también de cómo vaya la negociación y de lo ambicioso que sea el plan", aclara Armengol, que sabe perfectamente que la propuesta es tan ambiciosa como pedir para Balears lo que ya tiene Canarias desde hace años.



Impuestos más bajos, vuelos más baratos

En la propuesta del Govern y la sociedad civil de las islas figura por ejemplo un IVA reducido especial para Balears, que en vez de pagar el 21% por todos los productos tendrían un tipo del 15%, mientras los productos que están gravados con el 10% en el resto de España pasan a pagar solo el 5% en las islas. Todo para compensar los cerca de 800 millones de euro de sobreprecio que pagan cada año los ciudadanos de las islas por el simple hecho de vivir en ellas. También contempla el documento aplicar un descuento de residente a los vuelos con la península del 75%, en lugar del 50% actual, y en línea con lo que ya se ha aprobado para los vuelos interislas.



Una factura de 8.000 millones al año

El trabajado REB que plantea el Govern, que tiene como base un pormenorizado trabajo del economista José Luis Groizard, incluye además mayores subvenciones al transporte de mercancías, becas para los estudiantes que se vean obligados a estudiar fuera de su isla, ayudas a las exportación, compensaciones de 60 millones de euros por el mayor coste del combustible, inversiones energéticas destinas a aumentar las fuentes renovables y rebajar los precios, apoyos a la modernización y diversificación de la economía y la activación de un fondo que haga que Balears deje de ser, sistemáticamente desde hace treinta años, la comunidad que menos dinero recibe del Estado para mejorar sus servicios e infraestructuras. Todo esto se concreta en 23 medidas, sintetizadas en un dato en euros: Balears pretende un marco fiscal distinto que le permita recuperar los 8.000 millones de euros que los ciudadanos, empresas y administraciones de las islas pierden cada año en costes de insularidad



Madrid quiere avanzar rápido

Con todo, Francina Armengol se muestra optimista: "Ha sido una reunión larga, de dos horas. La vicepresidenta [Soraya Sáenz] ha entendido que o tenemos un acuerdo político rápido o no tiene sentido nada de esto". Con lo que dentro de dos semanas, la consellera balear de Hacienda, Cati Cladera, y el ministro de Hacienda del Gobierno español, Cristóbal Montoro, se verán para empezar a consensuar los detalles. "Luego se creará un grupo político de trabajo, en el que se negociarán todos los puntos", detalla la presidenta del Govern balear. "Hemos hablado de calendario, de pasos a dar. Y a mi me ha parecido que Soraya Sáenz de Santamaría expresada un voluntad sincera de hacerlo, de aprobar el Régimen Especial para Balears el año que viene", resume Francina Armengol, consciente igualmente de que el logro lleva pendiente 30 años, en los que lo han intentado con escasa fortuna expresidentes del Govern como Cañellas (PP), Antich (PSOE), Matas (PP) y Bauzá (PP).