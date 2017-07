Medio Ambiente paraliza la limpieza de torrentes por un recurso de los ingenieros

La Conselleria de Medio Ambiente se ha visto obligada a paralizar la limpieza de los torrentes de Balears, que debía comenzar antes del 15 de julio, debido a un recuerdo interpuesto por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) contra las bases del contrato de adjudicación del servicio.

"Se puede retrasar por un tiempo indeterminado" dado que no hay un plazo fijado para resolver el recurso esta fecha, indicaron desde Recursos Hídricos.

El pasado 13 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la licitación del servicio de limpieza, adecuación y mejora de varios tramos de torrentes de Balears por un importe por 2,42 millones de euros y una duración de 24 meses. Este contrato prevé la limpieza y las obras de adecuación y mejora de varios tramos de torrentes del archipiélago. Debido a la cuantía de la licitación, se publicó también en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y la fecha límite de presentación de ofertas quedó establecida en el 7 de junio de 2017, momento en que se habían presentado 22.

Sin embargo, la adjudicación del servicio se retrasará dado que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) ha interpuesto un recurso contra las bases del contrato que, de acuerdo con la Ley de Contratación, establece las titulaciones mínimas necesarias del personal técnico, integrado o no en la empresa, para acceder a la licitación, entre las cuales no figura la ingeniería agrícola.