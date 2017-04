El Govern, a la espera de Anticorrupción por los contratos a dedo de Més

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha afirmado que el avance de las investigaciones policiales sobre los contratos a dedo desde conselleries de Més al exjefe de campaña del partido, Jaume Garau, no modifican por ahora las medidas adoptadas por el Ejecutivo, la principal de ellas la destitución hace un mes de Ruth Mateu como consellera de Transparencia.

La Policía, tras analizar los contratos, ve en ellos indicios de delito, tal y como ha informado en su edición de hoy Diario de Mallorca. Sin embargo, Costa ha dicho que por el momento el Govern no dispone de más información para plantearse nuevas medidas.

"Aparte de lo que he leído en la prensa, no me consta nada más", ha dicho la portavoz del Govern, que ha insistido en que el Ejecutivo mantiene su actitud de "máxima colaboración" con la Justicia para esclarecer lo ocurrido y que, a la espera de que "Fiscalía y Policía hagan su trabajo", el Govern no se plantea "posibilidades" que desconoce si se producirán, en el sentido de posibles detenciones.