Bega Pharma deberá probar que otro fármaco no contiene el Minerval

La actuación de la consellera de Salud afecta también a otras pastillas que Bega Pharmaceuticals vende a través de su web como un "complemento alimenticio": el Oleate Plus. A 183 euros el bote de 30 pastillas.

Pacientes enfermos de cáncer aseguraban en foros de internet que este suplemento en realidad era el Minerval, la molécula cuyo potencial uso como medicamento tienen patentado Escribá y Busquets y que supuestamente, según la investigación policial, estaban vendiendo de forma fraudulenta como fármaco pese a no tener aún todas las acreditaciones necesarias para poder ser comercializada como tal.

El departamento autonómico de Salud, a través de su dirección general de Farmacia, ha estado controlando estos foros. Y ha reclamado a Bega Pharmaceuticals información sobre los componentes reales de este suplemento alimenticio. Curiosamente, la web de Bega Pharma ofrece información sobre todos los productos menos sobre el Oleate Plus, más allá de su precio. Su etiqueta frontal dice que es rico en aceites Omega 9. Si el Oleate Plus realmente incluyera la molécula del Minerval (el ácido 2-hidroxioleico) no podría seguir comercializándose como un suplemento alimenticio. De igual forma, si se hubieran modificado sus componentes de alguna manera debería volver a revisarse su autorización. Así como el Dhalifort se registró como suplemento en Hungría, el Oleate Plus fue autorizado en Bélgica, y se benefició del reconocimiento como complemento alimenticio en todo la UE que permite la normativa comunitaria.

La web de Bega Pharmaceuticals vende el principio activo del Minerval como "producto para investigar" y en forma de "sal de sodio o ácido libre". El precio de un gramo de ácido 2-hidroxioleico con un 99,7% de pureza es de 79 euros. Un kilo cuesta 14.500 euros.

Uno de los foros que analizado Salud es del blog Cáncer Integral y se titula Oleate Plus=Minerval.

Como narró este diario ayer (y como tiene documentado con capturas de pantalla) , en esta conversación on line varios afectados por el cáncer expresaban sus dudas sobre si realmente el Oleate contenía el ácido 2-hidroxioleico y algunos respondían que el propio Escribá les había asegurado que sí (incluso incluían supuestas respuestas textuales del catedrático).

Este foro fue cerrado ayer mismo por el administrador y ahora solo puede verse el primer comentario, todas las demás entradas han quedado restringidas.