Rechazan el recurso de Sotomayor por su sanción en la cárcel

La juez de vigilancia penitenciaria de Palma ha rechazado el recurso de la exjefa de prensa de Maria Antònia Munar en el Consell de Mallorca, Margarita Sotomayor, por una sanción disciplinaria que le impuso la cárcel de Palma a raíz de unas declaraciones en un programa televisivo.



Sotomayor, defendida por el letrado Vicente Campaner, fue sancionada por el CIS de Palma, donde cumplía condena en tercer grado, con dos meses de privación de permisos por injuriar y calumniar a funcionarios de prisiones al denunciar malos tratos generalizados en la cárcel.



La jueza de vigilancia penitenciaria ratificó en febrero la sanción. La magistrada María Pérez Ruiz no entró a analizar en su auto si se habían producido en las cárceles de Palma y Menorca malos tratos a reclusos.La comisión de disciplina del CIS estimó que la exjefa de prensa de Maria Antònia Munar en el Consell faltó al respeto a los funcionarios al verter las siguientes frases: "Nunca pensé que se vulnerasen los derechos humanos en la forma en que se vulneran en prisión"; "maltratos continuos, maltratos de palabra cada día, a todas horas"; "lo más suave que he escuchado: No os merecéis el aire que respiráis" .



El abogado de Sotomayor, Vicente Campaner, del colectivo Equipo 25.2, alegó ante la jueza de vigilancia penitenciaria que el CIS había vulnerado el derecho de defensa de la interna al denegar la práctica de una batería de pruebas destinada a probar los malos tratos a reclusos.



Campaner pidió a la magistrada que practicara esas diligencias, pero la jueza en su auto no hace mención alguna a otros posibles casos de malos tratos a reclusos.Margalida Sotomayor se hallaba en tercer grado cuando hizo las declaraciones y se le abrió el expediente disciplinario. La periodista dormía en el CIS y por el día salía a trabajar al exterior.La interna temió que la sanción conllevara su regresión de grado y su vuelta al centro penitenciario, donde cumplió la mayor parte de su condena por un sumario de corrupción.Campaner explicó que la sanción se empezaría a cumplir cuando se manifestase la jueza de vigilancia penitenciaria.El abogado, no obstante, ha anunciado que recurrirá el auto de la jueza ante la Audiencia de Palma, donde insistirá en las pruebas que han sido denegadas y en la indefensión que ha sufrido su representada.