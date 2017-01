De 623.000 euros en penalizaciones en 2011 a 217.000 el año pasado

El secretario general del IB-Salut, Manuel Palomino, negó que exista un sistema paralelo montado por la concesionaria de Son Espases para denunciar las incidencias en las tareas de mantenimiento del hospital de referencia y sustraerse al control y a las penalizaciones administrativas.

"La concesionaria de Son Espases es la más controlada de España. Y a las cifras me remito", aseguró el alto cargo. Palomino reveló que en el año 2011 impusieron penalizaciones a la concesionaria por valor de 623.000 euros, cantidad que se elevó un año después hasta los 1,046 millones. En 2013 las sanciones impuestas a la unión temporal de empresas que explota los servicios no asistenciales sumaron un total 710.000 euros, cantidad que se incrementó hasta los 776.000 en 2014 y bajó hasta los 344.000 en 2015. En los diez primeros meses del año pasado se han impuesto penalizaciones por valor de 217.000 euros, concluyó el secretario general, que atribuyó este paulatino descenso a que "las cosas cada vez funcionan mejor".

Manuel Palomino recalcó que el IB-Salut ha arbitrado las medidas oportunas para denunciar de forma correcta las incidencias aunque no se atrevió a poner la mano en el fuego asegurando que todas siguen los cauces oficiales ya que, admitió, puede haber arreglos que se "soliciten verbalmente a un técnico de mantenimiento en un pasillo".