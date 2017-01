Los taxis amenazan con suspender su servicio durante las noches

Durante la noche no hay líneas de autobús operativas y el taxi se convierte en el único servicio público de transporte. Este factor es clave a la hora de explicar el plan de movilizaciones que las asociaciones de taxistas están elaborando para protestar contra la decisión del Govern de crear cinco líneas de autocar directas entre el aeropuerto y otras tantas zonas turísticas. En este sentido, un representante del sector advierte ya de que si el Ejecutivo balear no da marcha atrás en esta iniciativa, "marzo y abril van a ser muy calientes", con unas fechas que van a adquirir un especial protagonismo en estas movilizaciones: la Semana Santa. Porque pese a que en un primer momento no se ocultaban las reticencias de este colectivo ante la convocatoria de una posible huelga, ahora la amenaza está ya sobre la mesa, como mínimo en forma de paros durante el horario nocturno.

"Este conseller (en referencia al responsable de Movilidad, Marc Pons) va a ser el primero en lograr el milagro de que todas las organizaciones de taxistas vayamos unidas", ironiza uno de sus dirigentes. Porque la puesta en marcha de actuaciones de protesta es respaldada por la asociación de autónomos de Mallorca, por las de las patronales Caeb y Pimem, y por la de la part forana. En total, según se pone de relieve, más de 2.000 licencias que dan de comer a cerca de 3.000 familias.

El plan de actuaciones que los taxistas están elaborando ha comenzado a avanzar. Durante los próximos días se mantendrán reuniones con representantes de los diferentes grupos políticos en el Parlament, empezando por PP y El Pi (con encuentros durante los días de ayer y hoy respectivamente), para pedir también encuentros con Ciudadanos, Més y Podemos, a lo que se sumará la solicitud de una entrevista con la presidenta del Govern, Francina Armengol. A todos se les reclamará su apoyo para impedir que los actuales planes de la conselleria de Movilidad terminen aplicándose. Hay que recordar que esas líneas de transporte turístico tienen prevista su entrada en funcionamiento durante el próximo mes de mayo.

Además, las citadas organizaciones han anunciado ya la presentación de alegaciones contra el nuevo plan de transportes por carretera elaborado por el Govern a lo largo del mes de febrero, una vez abierto ese periodo de información pública.

Hay un punto sobre el que se hace hincapié: el sector del taxi no está en contra del plan, al considerar positivo que se impulse el transporte público, pero su rechazo es radical por lo que respecta a la creación de esas líneas turísticas.

La previsión de estas asociaciones es celebrar asambleas de taxistas antes de que concluya el mes de febrero para recibir el visto bueno de sus asociados al diseño de las movilizaciones que se va a plantear, y que incluirá protestas y caravanas de taxis por la isla, pero que va a tener como elemento más impactante la citada pretensión de no prestar servicio en horario nocturno, especialmente en Semana Santa, si el Govern no da marcha atrás y mantiene el actual sistema que supone para el turista el tener que desplazarse Son Sant Joan hasta la estación intermodal de Palma, para desde allí ir a la zona turística de destino en las líneas regulares ya existentes.

Los representantes del sector consultados no contemplan la posibilidad de que se fijen servicios mínimos durante estos paros, pero incluso en ese caso se barajan posibilidades como el que los vehículos afectados circulen por zonas que no son las clásicas de ocio en las que más se reclaman sus servicios durante las noches de los fines de semana y de las fiestas.

Por otro lado, se señaló que el hecho de que el Govern acepte ahora crear una aplicación para móvil para pedir el servicio de taxi en Balears, como el sector venía reclamando, no es compensación suficiente al daño que, en opinión del sector, las citadas líneas turísticas puede generar.