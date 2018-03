La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Rels B: El mallorquín que explota las redes

Sus vídeos parecen no tener techo en YouTube. Sus visualizaciones se cuentan por millones y no dejan de crecer

Las visualizaciones de sus vídeos en YouTube se cuentan por millones y sus conciertos, en España y Latinoamérica, suelen colgar el cartel de "entradas agotadas" días o incluso semanas antes de su celebración. El último fenómeno de la música urbana tiene acento mallorquín y triunfa al margen de la industria. Independiente hasta la médula, este artista de la nueva ola del hip hop español se dispone a jugar en casa, este sábado y domingo, en Es Gremi, donde sonarán éxitos como Tienes el don, vídeo con más de 23 millones de visitas, o Made in Taiwan, el tema con el que saltó a la fama.

Arropado por Itchy y Buco, con quienes firma las producciones de sus temas, Rels B, el alter ego de Dani Heredia, un palmesano de 24 años que antes de pisar los escenarios trabajó de albañil y camarero, concedió hace unos días una entrevista a este diario, en la que confesó que "cuesta asimilar las salas de concierto llenas y el éxito de las canciones en la red".

"Lo hemos trabajado muchísimo. En internet parece que las cosas son más fáciles, pero yo llevo ocho años en esto, y Buco e Itchy, desde 2003. Al final todo esfuerzo tiene su recompensa y estar arriba del todo es increíble", reconoció el cantante de moda.

En la cresta de la ola, y con nuevo disco bajo el brazo, llamado Flakk Daniel´s Lp, Rels B parece haber vuelto a dar en la diana con diez canciones en las que aparecen colaboraciones de Dellafuente y D.L. Blando e instrumentales firmados por Lex Luthorz o Jambo & Wax Dee, entre otros. De su nueva cosecha destacan títulos como Open your eyes, Love it, Reina de pikas o Es mejor, en la que canta: "Buen alcohol y buena marihuana, fiesta todos los fines de semana, estamos trabajando pico y pala, yo nunca los dejo para mañana (...) Llevo una vida de puta all star, ya te lo dije ayer, no vengas a molestar, hay personas que vienen y van como un boomerang pero que bien estoy, con los que siempre están".

En sus coplas, Rels B juega con todo, sin ningún reparo, tocando todos los matices de la música urbana. Prohibido referirse a su cancionero como trap. "Mi cara está en una lista nacional de Spotify que se llama Trapeo y yo no he hecho una canción de trap en mi vida", espeta.

A la hora de buscar una explicación a su pegada, cada día más potente, el músico y productor mallorquín se refiere al hecho de haber pasado desapercibido: "No estamos en boca de nadie a nivel de malas lenguas y no somos el centro de atención de la cultura". Y eso que el hip hop ha dejado de ser underground para instalarse en lo comercial, en lo más alto.

Si en España Rels B provoca el delirio, el fenómeno se multiplica en países como Colombia, México o Argentina, donde su música está al alza. El precio a pagar, el de la fama, algo que no lleva del todo bien: "Me gusta lo que estoy viviendo, llenar salas y que me escuchen, pero no soporto ir de la mano con mi chica por la calle y que la gente insista en interrumpir mi intimidad. Es el punto más feo de la fama"..

En concierto

Fechas: sábado 17 y domingo 18, a las 21.30 y 19.30 h, respectivamente.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Calle Gremi Porgadors, 16.

Entradas: anticipada 13 euros; en taquilla, 16.



Fred Wesley: Arquitecto del funk

El que fue trombonista de James Brown a finales de los años 60 y primeros 70 conmemora sus 50 años en los escenarios con un repaso a sus grandes éxitos

Décadas después de sus trabajos con James Brown y George Clinton, con quienes se forjó como uno de los arquitectos del funk, Fred Wesley (Columbus, Georgia 1943) sigue con la ilusión del primer día y presenta en Mallorca un nuevo proyecto, con el que conecta con las raíces del jazz y otros lenguajes: Generations.

Aplaudido como uno de los mejores trombonistas de su generación, junto a Frank Lacy, Ray Anderson o Steve Turre, entre otros, y considerado uno de los más grandes compositores y arreglistas del funk, Wesley, de 74 años de edad, se estrenará en el Auditori de Manacor con un repertorio que conmemora sus más de 50 años en la carretera. Un concierto con el que repasará buena parte de su carrera musical y en el que no faltarán los standars clásicos. Además del trombón serán protagonistas el Hammond B3 del joven italiano Leonardo Corradi –elegido mejor teclista en 2010 por la revista Jazzit– y la batería del francés Tony Match, maestro de los ritmos africanos y electrónicos.

Un espectáculo que combina talento y la experiencia de haber podido trabajar con artistas de la talla de Count Basie, Ray Charles, Ike and Tina Turner, Lenny Kravitz, James Brown –con el que grabó hasta once discos– o D´Angelo.



Música

Fecha: viernes 16 de marzo,

a las 20.30 horas.

Lugar: Auditori de Manacor.

Precio: 15 euros.

Venta en teatredemanacor.cat.



Dire Straits Tribute: Nuevos sultanes del swing

Money for Nothing Band, integrado por Aled Williams, Derek Bisset, Paul Guy y Lisa-Marie, interpretará temas como ´The bug´, ´Brothers in Arms´ o ´Money for Nothing´

Con su incendiaria energía, el grupo Money for Nothing Band, unos nuevos sultanes del swing, reconstruyen a la perfección tanto el sonido como el aspecto de una de las grandes bandas de rock de la historia: Dire Straits.

El concierto ofrecerá un repaso por los himnos más conocidos de la banda británica. Desde Sultans of Swing, tema de su primer álbum y su primer gran éxito, grabado en 1978, hasta su último single, The bug (de 1991), pasando por piezas épicas llenas de lirismo como Tunnel of love o Romeo and Juliet, la estremecedora Brothers in Arms, o el legendario Money for Nothing, que Mark Knopfler compuso junto a Sting, y que se convirtió en el sencillo de mayor éxito del grupo en Estados Unidos.

Al frente del grupo, el músico Aled Williams, con una extraordinaria voz y una excelente habilidad en la guitarra, pellizcando la cuerda con tres dedos en lugar de púa, es capaz de emular el personalísimo estilo de Knopfler, haciéndonos creer que el legendario músico ha vuelto al escenario. Completan la banda Derek Bisset en la batería, Paul Guy al bajo, y Lisa-Marie en la percusión y flauta.

Sobre ellos el diario británico The Observer ha afirmado: "Se lo aseguro, son buenos, muy buenos". Después de escucharlos en directo, interpretando clásicos como The Bug, Walk on Life y Brothers in Arms, la razón está clara: sus conciertos son arrolladores y constituyen una experiencia única que ningún fan de Dire Straits debería perderse.

Música

Fecha: sábado 17 de marzo, a las 21.00 horas.

Lugar: Auditòrium de Palma.

Passeig Marítim.

Precio: 42 euros.



El día de San Patricio

La noche de los irlandeses

El día más importante del año en la cultura irlandesa, el de San Patricio, se celebra este sábado en todo el mundo, desde Boston a Dublín pasando por Palma, que se suma con distintos conciertos, como en los últimos años. Dos locales han programado una serie de recitales con las canciones celtas y la cerveza como protagonistas. En el Shamrock ya habrá fiesta el día anterior, hoy viernes, con una actuación a cargo de Irish Folk Rock, formación que repetirá el sábado, en el mismo local y a la misma hora: las 22.00. Integran este grupo Paul McKeown, Brendan O´Neill y Sebastian Tesouro. También el sábado en el Shamrock sonará Talamh, banda de música tradicional irlandesa cargada de instrumentos folclóricos. Por su parte, el Sindi´s celebrará el St. Patrick Day con swing, el de Monkey Doo (sábado a las 22.00 horas). Abrirán la velada los residentes Crazy Racoons.

Música

Fecha: sábado 17 de marzo.

Lugar: en el Shamrock del Passeig Marítim y el Sindi´s (plaça de Francesc Rosselló Pintor, 4).



Dead Fest 2018

Sa Possessió pone rostro al metal

El Dead Fest llega a su segunda edición y lo hace este sábado en Sa Possessió. Con un cartel que lo integran los grupos Langfinger, un power trío procedente de Suecia; El Altar del Holocausto, banda de Salamanca que maneja un oscuro postrock industrial; los veteranos y curtidos Golgotha, formación de culto dentro del metal extremo español; los barceloneses Fuzz Forward, que presenterán su disco de debut; y dos representantes mallorquines: por un lado, Ank´kara, que pondrá en escena su pasión por la danza gótica; y por otro, Adipem Panda, grupo de metal instrumental en activo desde 2013.

Música

Fecha: sábado 17 de marzo,

desde las 20 horas.

Lugar: Sa Possessió.

Carrer Gremi Velluters, 14.

Precio: 12 euros anticipada en entradium.com



Gastronomía: Cervezas y ´variats´

Palma se rinde a la cerveza artesanal, el vermú y el vino

La gastronomía se pone en primera fila este fin de semana con dos actos de altura. Desde hoy y hasta el domingo, algunas de las mejores marcas de cerveza artesanal de la isla como son Beer Lovers, Forastera, Craft Beer Mallorca, Cas Cerveser, Cerveza Nau, Toutatis y Cerveza Ralf, además de los productos gastronómicos de Típic de, se reúnen en el primer encuentro de estas características, la Feria de la cerveza artesanal de Mallorca, en el Bierkönig Centre (calle Pare Bartomeu Salvà, 6, salida 11 por Ma-19). Y en el Palau de Congressos se desarrollará la 1ª nuestra gastronómica Mallorca Degusta SER Foodie. Vi, vermut i variat mallorquí, con la finalidad de convertirse en el gran escaparate de la cultura gastronómica mallorquina. Una muestra que permitirá a los visitantes degustar los principales vinos, vermuts, tapas y variats más sugerentes de nuestras bodegas, restaurantes y cocineros. En esta cita participarán más de treinta expositores con degustaciones.



Palma. Gastronomía.

Fecha: del 16 al 18 de marzo.

Lugar: la I Feria de la cerveza artesanal de Mallorca, en el Bierkönig Centre; y la I Muestra gastronómica Mallorca Degusta SER Foodie. Vi, vermut y variat mallorquí, en el Palau de Congressos.

OTROS EVENTOS

Es finde, hay que ir a...

Viernes 16

A ver a DJ AK-47, porque es un pope del funk, soul, R&B, disco, rap y similares en estado purista, y porque es en el Bruixeries, mitiquísimo local de farra y despiporre que ha recuperado recientemente algo de aquel perfil.

DJ AK-47. Bruixeries (L´estanc 9, La Lonja), 21-0 h.

A la presentación del nuevo EP de Bilo, porque facturan muy buen indie-rock desde añejo hasta contemporáneo, porque lo defienden con bastantes buenas maneras en directo, porque hay telonero especial llegado desde Barcelona, y porque cerrará Cherry Bomb desde la cabina con temazos de indie, pop, synthpop e indiedance.

Bilo: presentación del EP Mahatma Cartney + Los Valientes (BCN) + Cherry Bomb (concierto 5 €, 21:30 h. / DJ 23:30-4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

A la nueva edición de los fiestones Ecosystema Tropical, porque son únicas en su concepción de fusionar soundsystem y sonidos tropicales, porque se esfuerzan en traer a solventes nombres de fuera de la isla y porque siempre complementan con conocidos jugones locales.

Ecosystema Tropical vol. 2: The Silly Tang (ING) + Wateq + Ciclogénesis Explosiva. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 6 € con cerveza o refresco.

A ver The 12 Tenors, porque son unos profesionales de nivel al menos correcto que ofrecen un repertorio heterodoxo y digerible para cualquier tipo de público.

The 12 Tenors. Auditòrium (Passeig marítim 18), 21 h., 39/43/45€.

Al Kaelum, porque abren la noche con solvente banda de versiones desde Oasis a Red Hot Chili Peppers, y porque después tienen el habitual menú de populismo democrático mejor entendido que nadie.

Black Dolphins (concierto, 23 h., 10 € c.c. o cerveza). Kaelum Club (Avinguda Argentina 3), 0-5 h.

Sábado 17

A la nueva edición de los juergotes Som de Jungle: Machete, porque ofrecen drum&bass, jungle, bass, ragga y ritmos hermanos en una oferta de hábiles DJs locales siempre redondeada por la visita de un destacado personaje de fuera de la isla y de alcance europeo.

Som de Jungle: Machete vol..III. Sam Binga (ING) + Lups Digga + Amoniako + KLS Keys + Bassmatic, Totem Soundsystem. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria, 23-5 h., 10 €.

Al estreno de las fiestas Hits don´t lie, porque es en la bendita Sa Fonda de Deià, porque ofrecen un mejunje de funk, soul, jazz, blues, r&b, hip hop, reggae, calypso, dancehall, disco, rock, indie, afrobeat, cumbia, salsa, samba, balcánico y puede que alguno más que se queda fuera, y porque aparte de la biblia andante de la música que es RTO estará pinchando su seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso.

Hits don´t lie: Conejomanso + RTO + Sa Fonda DJs. Sa Fonda, (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 18-0 h.

A la nueva edición de French is trendy, porque es arte, cultura, música y poesía del país galo, porque son veladas a menudo fascinantes que se amenizan con lo que el país vecino ofrece a espíritu, mente y buche.

French is trendy 3: Brice Verdure + Slam de poesía + DJ Camembert + Vinos y quesos franceses. A tres bandas (Plaça Barcelona 20 bajos), 20:30-23 h.

A la Fiesta Opepé del Maraca, porque es un lujazo impagable que estos tótems del hip hop nacional se líen a poner temazos de rap, disco y funk en el sótano más legendario de la isla.

Una fiesta Opepé con los Opepé DJ´s. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), 23-5 h.

A la edición adelantada del Leatherfest, porque este festival rockanrrolero habitual del verano propone una jornada de vermut, exposición de coches y motos clásicos, torrada, música en directo y sesiones de DJs, porque todo ello será alrededor del rock&roll clásico de años 50.

LeatherFest Rock Festival: Ska Bottom Boat + The Romans + The Lost Boys Band + DJ Barrabás + DJ Cabosky + DJ Christian + DJ Bastard. Restaurante Ses Deveres (Camí de Ses Deveres s/n, Caimari), vermut, expos y torrada a partir de las 12 h., conciertos y DJs a partir de las 16 h.

Al Kaelum, porque arrancan la tarde con el Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, y porque el fiestote continuará bajo hasta casi la madrugada las mismas premisas de diversión por encima de todo en sus dos salas.

Tardeo (16:30-22 h.) con Niño Caracol (invitado) + Ángel Oliveros (residente). Sala principal + sala PopNorama 0-5 h. Kaelum Club (Avinguda Argentina 3).

Al arranque de temporada del Miama, porque es uno de los clubs más carismáticos del norte de la isla, porque para el estreno juntan a efectivos ejecutantes de la electrónica más asequiblemente contemporánea.

Miama opening party: Chitowski b2b Andreu Buades + The Southnormales + Ramon Soler + iLIFE + Nico Díaz + 2Vilas. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8, playa de Muro), 18-5 h.

Al concierto de The Cicely Satellites y Model Slaves, principalmente porque los primeros son historia viva y vigente de la música nacional, porque su categoría es de los asuntos más extraordinarios que han surgido en la isla en los últimos veinte años.

The Cicely Satellites + Model Slaves. S´Àtic (Bar s´Hotel, Passeig Born 1, Binissalem), 22:30 h., 8 €.

Al fiestote por el 17 aniversario de la promotora Infinity Club, porque para celebrar todos esos años ofreciendo buena electrónica democrática y de pistón se traen a un primera fila de calibre mundial que rebozarán con una amplia nómina de sólidas luminarias locales.

17 aniversario Infinity Club: Matthias Tanzmann + Pomodoro + Manu Sánchez + Ralfus b2b Nacho Almagro + Lorhen + Rosana Nun + Carlos Simon b2b David Cop. Es Fogueró (carretera s´Aranjassa km. 10), 23-6 h., anticipada 15 €.

A La Demence, porque siempre ha sido un sarao divertidísimo por encima de todo sea uno gay o no, porque se trabajan sus fiestas y su ambiente con un concepto clásico de ocio que funciona, y porque en esta ocasión hay nueva edición de las fiestas LoliPop con visita estelar de La Prohibida.

LoliPop: La Prohibida + Tito Deluxe + Chico Malo + Orquesta Sensaciones. La Demence (Sala Luna, Plaça del vapor s/n), 0-6 h., gratis hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

A la nueva edición de los vermuts en vivo de Sa Bodega de Esporles, porque ofrecen música con enjundia y chicharreo justo como para acompañar un genuino vermut de grifo.

Vermut en vivo: Flamenco en vena. Sa Bodega Nou de Sant Pere 4, Esporles), a partir de las 12 h.

A la nueva edición de las noches cubanas en el Lupe, porque hay encanto en el local y hay encanto en las músicas de la isla caribeña que ejecutarán profesionales de recorrido, y porque se puede cenar con sustancia mientras se escucha o incluso se baila.

Fiesta Cubana con Gonzalo Ponce y su Timba. Lupe Café Bistró (La Rambla 10), 21-0 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), 12-15x h., 10 €.

¡Más música!

Al AfroFest, porque es una comuna de danza, percusión, talleres, comida y música en directo con los sonidos y la cultura africana como leitmotiv.

Afrofest. Talleres de danza y percusión con Afrikaire + Diego Flores + Ibou Kandé (11-15 h.). Música y danza con Diego Flores & Jambo Drums + Afrikaie + Baobab Roots (16:30-20 h.). Domingo en Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 10 € con comida (13:30 h.).

Al concierto de Riki López, porque es un cinturón negro del humor, porque es un primera fila por puro talento, y porque va a ser un lujazo que actúe en Palma todos los domingos hasta mayo.

Riki López. Todos los domingos de marzo, abril y mayo en La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 19 h., 10 €.

Al nuevo sarao del Local21, porque está dinamizando la oferta entre semana y un barrio tan propio como La Soledat con unas fiestas en las que la programación musical está seleccionada con perspicacia, y porque en esta ocasión apuestan por el swing.

Sarao #7 de Swing: The Lindy Hoppers + DJ Aparicio. Miércoles en Loca21 (Fornaris 39), 20-2 h.

Al nuevo capítulo del maravilloso ciclo The Jazz & Wine Club del Lisboa porque el nivel de su programación es bastante incomparable, porque además se nutre de la cantera local, porque está demostrando que además de nivelazo, hay público.

The Jazz & Wine Club: Saxophobia Funk Project. Jueves en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 21:30 h., 8 €.

Comer y beber

A la nueva edición de la Calçotada POPular, porque se podrá jalar y bailar, porque el menú gastronómico es el anunciado y el musical lo ponen sabios en pop e indie.

Calçotada POPular: Dinamo + BritVermut + Sodapop DJ + teatro + RedBellion DJs. Sábado en plaça Madrid, 12-19 h.

Al showroom itinerante de SapienStone, porque eligen una tienda con suficiente personalidad para ofrecer un showcooking con una figura de interés como en esta ocasión Vicky Pulgarín, ganadora de la segunda edición de Masterchef.

SapienStone & Antonio Fayos Rizo presentan: Showcooking de Vicky Pulgarín (viernes 13:30 y 17:30 h.) + Puertas abiertas (sábado 9:30-13 h.). Tienda de cerámica Antonio Fayos Rizo Marble & Stone (carretera Llucmajor – Algaida km. 0,1).

Es variat

A la nueva edición del mercadillo de Plaça Barcelona, porque dota de vida y multitud de artículos de segunda mano a las mañanas de los sábados con sus más de cincuenta puestos, porque hay tanto ropa como complementos, artesanía, muebles, decoración o diseño, y porque lo redondean de actividades para los más pequeños y música en directo y DJs.

Associació de veïns de Es Fortí, ayuntamiento de Palma, Casa Planas y Cafè A tres bandas presentan: III mercadet de segona mà. Sábado en plaça Barcelona a partir de las 10 h.

A la ruta de arte urbano en clave femenina, porque se incluye en los actos por el pasado día internacional de la mujer, y porqueposibilitará conocer el trabajo de excelentes artistas locales.

Art Urbà: ruta en femení. Grafits Joan Aguiló, Gracia de Juan y Fátima de Juan. Sábado en el barrio de Santa Pagesa desde las 11 h.



Al nuevo capítulo del ciclo Ni ellas musas ni ellos genios, porque evidencia que demasiado a menudo la historia del arte, pensamiento o ciencia ha sido contada desde óptica exclusivamente masculina, porque a través de creadoras de rango extraordinario desmonta tópicos y revela tesoros.

Ni ellas musas ni ellos genios: Virginia Woolf y Vita Sackville-West. Ella es lo que yo nunca he sido: una mujer de verdad. Martes en CaixaForum (Plaça Weyler 3), 19 h., 4 €.

Al evento Poesía, mucha poesía, vídeo y grabados, porque con motivo del día de la poesía que se celebra ese día habrá muestra de videopoesía, presentación de libro y expo en uno de los locales de más alta ambición intelectual y social de la isla.

Poesía, mucha poesía, vídeo y grabados. Muestra de videopoesía Sinestesia + Presentación de Los microorganismos que retienen una porción de mí de Ana Navío Araujo + Expo de grabados de Dorota Dudzik. Miércoles en Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62), 18-21 h.

A la inauguración de la exposición Construyendo nuevos mundos. Las vanguardias históricas en la colección del IVAM, porque es un lujo opíparo poder contemplar parte de los importantes fondos del museo valenciano.

Construyendo nuevos mundos. Las vanguardias históricas en la colección del IVAM. Miércoles en CaixaForum (Plaça Weyler 3), 19 h.

A ver a la veterana compañía belga de música, danza y teatro de vanguardia Needcompany, porque su estreno en la isla se califica de auténtico acontecimiento.

Jan Lauwers & Needcompany: War and Turpentine. Jueves en el Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 8-25 €.

A la inauguración de la revisión de las obras audiovisuales de Rebecca Horn en el Gabinet de Es Baluard, porque es una artista cuyas instalaciones mantienen vínculos con la tecnología y las performance interactivas por medio de elementos como el sexo y lo científico.

Rebecca Horn: Gabinet. Jueves en Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), 19 h.

A la jornada Exercicis de descentralització. Gènere, representació i dansa, porque pretende analizar de manera crítica la masculinidad en la danza clásica.

Exercicis de descentralització. Gènere, representació i dansa. Presentación de Miquel Far + Análisis de A stylized repetition of acts de Marta Pujades + Análisis de la danza como herramienta de empoderamiento con Catalina Carrasco. Jueves en el Casal Solleric (Passeig des Born 27), 19 h.