Los eventos destacados del fin de semana en Mallorca

Concha Buika: Un regalo para desconectar

Medio año después, vuelve a Palma Buika. Tras llenar el Passsig des Born el pasado mes de junio, la cantante y compositora se subirá en esta ocasión al escenario del Trui Teatre, donde hoy presentará las canciones de su último trabajo, Para mí, enmarcado en un repertorio del que no ha trascendido ningún detalle.

Buika llegará a Palma procedente de Estambul, donde ayer mismo actuó, en el Is Sanat Culture Center, con todas las entradas agotadas. Tras su recital en el Trui Teatre viajará a Estados Unidos, donde tiene programados conciertos en Nueva York (12 de enero en The Town Hall) y Miami Beach (9 de febrero en el Ground UP Festival).

Calificada como ´la voz de la libertad´, "una de las 50 mejores voces de todos los tiempos", como la describió hace ya un tiempo la emisora de radio estadounidense NPR Music, acumula más de quince años de exitosa carrera, conquistando corazones ardientes, recibiendo premios tan reconocidos como un Grammy Latino (por El último trago) o dos Discos de Oro (por el mismo álbum y también por Mi niña Lola, que lo recogió de manos de Sabina), y mezclando una selectiva variedad de estilos musicales, desde el jazz al reggae, pasando por el soul, el funk, la copla o el flamenco.

La mallorquina publicó el pasado mes de abril su último trabajo discográfico, el citado Para mí, un álbum que hace el número once en una discografía que inauguró en 2000, cuando lanzó, junto al pianista Jacob Sureda, Mestizüo.

Para mí está formado por cinco canciones: Ni contigo ni sin ti (de Manzanita), la adaptación del tema de Camarón Dios de la nada, Para mí, una versión del clásico italiano Pizzica di Torchiartollo e Hijos de la luna. Veinticinco minutos de emociones en los que plasma su pasión, calidez, fuerza y equilibrio. Un repóker de temas que ya ha conquistado al público de ciudades como Quito (Ecuador), Kiev (Ucrania) o Madrid (en las Noches del Botánico).

María Concepción Balboa Buika ha explicado que estas cinco canciones son una suerte de dedicatoria a cada uno de nosotros, un guiño cuyo mismo título, Para mí, habla de la importancia de "regalarnos momentos" desconectados de tanto ruido, lucha, ambición y obligaciones. La palmesana, nacida en 1972, seleccionó estos temas guiada por ese criterio de aprecio y gusto por "la intimidad y la tranquilidad", por "soltarse" un rato de "tanta conciencia social y el chip puesto de la lucha diaria".

La última actuación en Palma de Buika se remonta al pasado mes de junio, cuando con motivo del Día Europeo de la Música actuó en Es Born junto a la Orquestra Simfònica de Balears, dirigida por Toni Cuenca. Un concierto en el que sonaron clásicos como Siboney o Mi niña Lola, y emotivas canciones como En el nom de la Pau o Tramuntana.



Palma. concierto

Fecha: Viernes 22 de diciembre, a las 21.00 horas.

Lugar: Trui Teatre. Entre 25 y 45 euros. Camí de son Rapinya, 29.

´Sentinel: Un arriesgado espectáculo de circo

E l Circ Bover, compañía mallorquina que ha logrado ser protagonista de la escena nacional e internacional, da un paso adelante en su trayectoria con Sentinel. Un espectáculo que llega como uno de los grandes atractivos del calendario navideño y que supone su primera obra de sala, tras haber crecido con montajes pensados para la calle. Reconocen sus integrantes que se trata de una "propuesta escénica innovadora y arriesgada", con la música desempeñando un papel importante, con una banda integrada por ocho músicos que ejecutará sus composiciones en directo. El Circ Bover no quiere transmitir mensajes con sus creaciones, pero Sentinel los contiene, de corte ecologista. La obra toma su nombre de una isla real de la India en la que vive una tribu que huye de influencias externas. Los indígenas, temerosos de ser anulados, son hostiles con los visitantes hasta el punto de que las autoridades del país han prohibido todo tipo de contacto. De eso habla Sentinel, de cómo el hombre occidental avanza ambicioso sin mirar dónde pisa, sin valorar los recursos que agota y sin recordar que la naturaleza es soberana. Todos los números del montaje son originales, y como hiciera con Vincles, el Circ Bover recurre al bambú a la hora de crear sus estructuras.



Circo

Fecha: días 22, 23, 26 y 27 de diciembre, a las 20.00 horas.

Lugar: En la Sala Gran del Principal.

Duración: 60 minutos.

Precio: de 5 a 20 euros.

El Casta / Diabéticas Aceleradas: dos clásicos de la Navidad

S on dos clásicos de las navidades, desde hace años. Agustín El Casta y Diabéticas Aceleradas no fallan, como el turrón, y cuentan con una afición de fans que va renovándose con cada espectáculo. Cómico y compañía serán rivales esta Navidad, con dos obras desternillantes, La fiesta en paz y un Especial de Nadal, respectivamente.

"La Navidad es un poco floripondio pero me encanta su fantasía", confesaba hace unos días El Casta en una entrevista concedida a este diario. El popular humorista representará del 25 de diciembre al 1 de enero en el Auditòrium La fiesta en paz, que incluye un cortometraje dirigido por el cineasta Marcos Cabotá. "Lo más importante somos nosotros, así que no nos estropeen las fiestas ni los políticos ni los ideólogos ni los que escriben en los periódicos", espeta un cómico aplaudido por personajes como Lorenzo Llamas, Antoñito El Corcho o Klaus Kartoffel.

Y del Auditòrium al Trui Teatre, donde Diabéticas Aceleradas, grupo que combina códigos expresivos del teatro popular con huidas hacia otras fórmulas como el cabaret, siempre con un punto de locura en todos sus montajes, escenificará un espectáculo que consta de dos obras: Trans-plantar y Cabaret nadalenc. La primera es un monólogo vital en el que Pep Noguera reflexiona con ironía y sátira sobre los trasplantes a los que se ha enfrentado a lo largo de su vida. La segunda es una gamberra pieza que pondrá en jaque a todo tipo de personajes: un trío formado por David Bisbal, Chenoa y Joan de Son Rapinya; "la nueva presidenta de la Generalitat" Soraya Sáenz de Santamaría; el huido Carles ´Puigpunyent´; o las galletas Quely.



Humor

Fecha: del 25 de diciembre al 1 de enero, en el Auditòrium de Palma, Agustín El Casta con ´La fiesta en paz´; y los días 25 y 26 de diciembre, en el Trui Teatre, Diabéticas con su ´Especial de Nadal´.

Fiestas de Nochebuena: un Santa Claus electrónico

Qué mejor que una buena fiesta para digerir el atracón de Nochebuena. La de Sa Possessió se presenta como una de las más animadas y concurridas, con un desfile de DJ´s que incluye nombres con proyección internacional como el de Igor (Pig & Dan). Completan el listado Iaam & Satore, Kiko Melis, The Southnormales, Nacho Almagro & Ralfus, Tap On y Tata&Dushan. No será la única. A pocos metros de Sa Possessió, en Es Gremi (Pol. Son Castelló), se anuncia una "Nochebuena espectacular", con dos áreas en la que el público podrá entregarse bien al R&P bien al reggaetón, trap y dancehall. En Gomila el Tunnel recibirá una concentración de Papás Noeles, con música rock de fondo (entrada gratis para todos los disfrazados); y en el Novo Café Lisboa, sesiones de Kate Donovan & Alec Sun.



Recomendada

Lugar: la fiesta de sa Possessió. Desde las 23 horas. 15 euros con consumición. 20 euros a partir de las 02.30 horas.



Fiestas de Navidad: house contra el resacón

C ésar del Rio, Isaac Indart, Oscar Mula y Ralfus son cuatro de los DJ´s que pincharán la mejor electrónica y house en una fiesta contra el resacón que reunirá a un total de 31 disc jockeys en Es Gremi. Doce horas de baile y buen ambiente de la mano de las promotoras Que viva la Pepa y Cannibal show. Otras citas para la noche de Navidad pasan por Gomila, donde en el Tunnel habrá sorteo de productos navideños; el Shamrock del Marítim, con una noche dedicada a Queen, con Tolo Sanders en el papel de Freddie Mercury; Juan Campos, Niño Caracol y RTO en Sa Possessió; o el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, que ha montado una gran carpa de Nadal en la que actuarán los grupos Without Strings, Onion Rabbits y Mystart, y pincharán DJ Titi y DJ Romi.



Recomendada

Lugar: la fiesta de Es Gremi (Polígono son Castelló). Desde las 17 horas. Entre 20 y 25 euros. Doce horas de música.

S´Arrual Jazz Mort: Un cuarto de siglo

H asta 21 personas, cinco de ellas bailarines y el resto músicos, participarán mañana en el concierto que S´Arrual Jazz Mort ofrecerá en el Teatre del Mar con motivo de un doble aniversario: el del propio teatro y el del grupo. Ambos cumplen 25 años. La banda de Algaida desplegará su poderío swing con un repertorio cargado de temas de jazz, dixie y blues, y con la colaboración de Swing Tandem Troupe. La formación, nacida con la intención de hacer una música fresca y divertida, para ser escuchada especialmente, en directo, ha estado integrada a lo largo de su trayectoria, entre otros, por Toni Isern, Biel Torres, Alexandre Mulet, Delfi Mulet, Pep Lluís Victòria, Viença Fontelles y Antoni Rian. El ciclo del 25 aniversario del Teatre del Mar continuará las próximas semanas con: Els Pastorells. Un teatre del poble al barri d´Es Molinar (30 de diciembre), Homenatge a Aurora Picornell i a les roges del Molinar (4 de enero), Una història vertadera (6-7 de enero), L´ombra (del 12 al 14 de enero), un documental sobre Es Molinar (14 de enero), Non Solum, con Sergi López como protagonista (del 19 al 21 de enero) y, a modo de colofón, un Homenatge a Josep Maria Llompart (28 de enero).



Palma. Música.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Fecha: 23 de diciembre, sábado, a las 21.30.

Duración: 80 minutos.

Precio: 14 euros.