Y además hay que ir a...

Música

Viernes 8

Al Lisboa, porque es un bar carismático como pocos de esta ciudad, porque siempre hay ambientazo, porque tiene la sala principal con su preciosa barra, porque tienes el altillo para ponerte cómodo y dejar ir las manos y las bocas, porque tienes el felizmente recuperado semisótano para los bailoteos, porque el viernes arrancan con un concierto de Steven Munar en el que presenta disco y banda y porque después habrá temazos indie desde la cabina hasta el cierre.

Steven Munar & The Miracle 2 presenta Violet Koski (22 h., 8 € / 12 € con CD, reservas en novocafelisboa@gmail.com). Esteveteque (de 0 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al concierto de Dani Fernán, porque es un cantautor de buenas maneras clásicas salpimentadas con flamenqueo y hasta funk, y porque su minigira por la isla se incluye en una nueva iniciativa, Malditos cantautores, que busca dar mayor visibilidad a los artistas locales y traer a buenas figuras desde la península.

Malditos cantautores presenta: Dani Fernán + Toni Xango. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 21:30 h., taquilla inversa (se paga lo que uno considere).

A ver el documental o no, concierto o no L´home més fascinant del món, porque es una invención de Marino e Marini, excelente grupo de versiones italouniversales, porque habrá muy buena música y sorpresas notables en el que se anuncia como "el primer documental en 4D", más allá de las simples tres dimensiones.

Compañía Marino e Marini presenta: L´home més fascinant del món. Auditòrium (Passeig marítim 18), vie y sab 22 h., dom 19 h., 20 €.

Sabotage: Populismo moderno y también heterodoxo, abriendo la noche con conciertos en su eterno y bendito apoyo a la escena local, en esta ocasión de metaleros y tormentosos sónicos. Deadwood Tree + Fura (22 h., 5 €). DJ On the floor + Suis DJ´s (de 0 a 6 h.). Plaça del vapor s/n (Santa Catalina).

Brooklyn: sala de bienvenida con luz suficiente e inferior con poca luz suficiente para ofrecer buen y moderno putrum hasta las tantas. Beatclub: Ralfus. Dameto 6 (Santa Catalina), de 23 a 5 h.

Social Boutique Club: populismo de paño fino y cejas unisex depiladas, en el tardeo primero y en la electrónica después. Avinguda Gabriel Roca 33, 10 € c.c. hasta las 2 h., después 15 € c.c.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. Le Club: Igor + Nice´n Nasty + Ainz. Quatre de noviembre 2C (polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

sábado 9

Al festival del Atomic, porque es el punto de encuentro de los enamorados del metal, rock, punk, hardcore y guitarrazos en general, porque es la tercera edición organizada por un bar y su parroquia fiel a una manera de entender la música, porque como ellos mismos dicen no son más que un local de camisetas negras.

III Atomic Festival: Trallery + Limber + L´Espinale + Sickside + The Quatermass + Tacosanto. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), de 20:30 a 4 h., 15 €.

A la nueva edición de las fiestas Dub It!, porque es un lujazo tener unos saraos que ofrecen dub, reggae, jungle, roots y géneros hermanos, porque convierten Factoria de So en un sound system irrebatible, y porque traen invitados lustrosos desde Inglaterra.

Dub It!: Nomadix (ING) DJ Kullar (ING) + Dub Kontaktua & Fuakaman + Out Town Rockers. Con Dub Kontaktua Sound System. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), de 22 a 5 h., 15 €.

Todos los viernes en la sala Luna de Santa Catalina, las R33 son las fiestas de electrónica contemporánea con peso específico merced al puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona.

R33: Kiko Melis + Joaquín Bruzzone. Viernes en la sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c. (descuentos en el evento de Facebook).

La fiesta de moda (y II): Tardeo Kaelum en viernes

El ambientazo en el Kaelum es perenne merced a house, indie accesible y 80/90s en dos salas. Durante todo el mes de diciembre amplían con Tardeo todos los viernes de tanto que lo peta los sábados.

Tardeo (DJ invitado: Will DC / Residente: Ángel Oliveros) 16:30-22 h.

Noche 23:30-5 h. Viernes en Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

El juergote (I) 10º aniversario Bolo Young

Es el décimo aniversario de las fiestas Bolo Young, las fiestas que lo tienen: porque tienen la música, el estilo y el ambiente, porque tienen auténtica personalidad, porque lo que tienen hace efervescer a los asistentes como prácticamente ningún otro sarao en esta isla, porque son el templo de hip hop, r&b, dancehall, neosoul o trap, porque las Bolo lo tienen y eso es así.

10º aniversario Bolo Young Party: Ru Ondo + DJ Elfo. Social Club (Avinguda Gabriel Roca 33), de 0 a 6 h., 8 € c.c. hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

El juergote (y II) Remember Cultura Club

Primera edición de las fiestas Remember Cultura Club en Sa Possessió, y nunca está de más recordar a la sala y promotora que dinamizó las noches y el calendario cultural de la isla durante más de diez años, porque se ganaron la vitola de ser el local más indie que ninguno.

Remember Cultura Club. Escenario 1: Turnedo + Crazyboyz + Sideways + Albert Cupper + Lucc + Avylk VJ. Escenario 2: Martc + Dirty Appetite + The Southnormales + RTO. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 22:30 a 5 h., 12 € con cerveza.

Al concierto de Dani Fernán (ver viernes). Malditos cantautores presenta: Dani Fernán + Johnny B. Bad. Cafè Can Moix (Dels horts 67, Felanitx), 22 h., taquilla inversa (se paga lo que uno considere).

A la visita mensual de Daniel Higiénico a La Movida, porque en esta ocasión este gran compositor y extraordinario intérprete mostrará su revisión del mundo del blues, tanto con temas nuevos como versionando su propio y amplio repertorio.

Daniel Higiénico Blues Experience. La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 22 h., 10 €.

Soul Train: negrismo urbano con temazos contemporáneos de r&b, hip hop, trap, reggae, dancehall y afrobeat. Avinguda Gabriel Roca 20, de 23 a 5 h.

Sabotage: populismo moderno y también heterodoxo, empezando a las seis de la tarde. SabTarde (a partir de las 18 h.). Noche: Hiperespacio + Mr. Pink (de 0 a 6 h.). Plaça del vapor s/n (Santa Catalina).

La Demence: despiporre divertidísimo seas gay, LGTBIJHKX@ o lo que sea. Silicon: Óscar de Rivera + The Draft + Toni R + Areien. Sala Luna (Plaça del vapor s/n), 23:30-6 h., gratis hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

Kaelum: populismo con tu diversión como único objetivo. Arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, teniendo para la noche dos salas de las que decir diversas y heterodoxas es decir poco. Tardeo (DJ invitado: Ferri / DJ residente: Ángel Oliveros, de 16:30 a 22 h.). Noche en sala principal y sala PopNorama: 23:30 a 5 h., 9 € c.c. Avinguda Argentina 1.

Backstage: reguetoneo y populismo para la clase media de abarrote perpetuo en una cuca sala de mediano aforo. Porto Pi 4, de 0 a 6 h., 10 € c.c.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. Whoann + Rubén Sánchez. Quatre de noviembre 2C (polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

¡Más música!

Al concierto de Dani Fernán (ver viernes). Malditos cantautores presenta: Dani Fernán + Joan Xanguito. Bar Underground (Marquès de Vivot 10A, Valldemossa), 19 h., taquilla inversa (se paga lo que uno considere).

Organika: Clive Henry. Brooklyn (Dameto 6, Santa Catalina), de 23 a 5 h.

En escena

A ver Abans que arribi l´alemany, porque este texto de Marta Barceló llega con el notable plus de haber ganado los torneos de dramaturgia de Balears, Catalunya y Temporada Alta en Argentina, porque es una mirada valerosa al drama del alzheimer.

Companyia En Blanc presenta: Abans que arribi l´alemany, de Marta Barceló. Con Muntsa Alcañiz y Pedro Mas, dirigida por Joan Fullana. Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89), vie y sab 20 h., 12 €.

A ver Hamlet canalla, porque es una deconstrucción de la obra inmortal de Shakespeare para adaptarla a los contenidos sociales y políticos de la actualidad, porque es la enésima demostración de que los clásicos universales siguen siendo no vigentes sino adaptables al día de hoy.

Institut Valencià de Cultura y Teatre Micalet presentan: Hamlet canalla. De Manuel Molins, dirigida por Joan Peris, con Josep Manel Casany y Ximo Solano. Sábado en el Auditori d´Alcúdia (Plaça Porta de Mallorca s/n), 20 h., 12 €.

A ver el musical infantil Vaya Santa Claus, porque nunca es demasiado tarde ni pronto para descubrir a los niños el mundo del teatro o del musical, porque que empiecen a familiarizarse con su fascinante cosmos no hará más que enriquecerles.

Vaya Santa Claus. Domingo en el Auditòrium (Passeig marítim 18), 17 h., 18/20/25 €, menores de 3 años gratis.

Al Circo Alegría, porque es un espectáculo de raigambre clásica con los añadidos audiovisuales que la tecnología actual permite, porque llega con el añadido de la participación de Rody Aragón de Los payasos de la tele, porque el circo es un mundo que no debe desaparecer y que nunca es demasiado pronto para descubrírselo a los niños.

Circo Alegría con Rody Aragón. Son Fusteret, hasta el 7 de enero, horarios, precios y descuentos en circoalegria.es.

Es variat

Al mercadillo de Navidad del Pueblo Español, porque es ya un clásico perderse por sus calles kitsch para husmear entre innumerables puestos de ropa, complementos, decoración, alimentación, etc.

Mercadillo de Navidad. Pueblo Español (Poble espanyol 61), de 12 a 23 h. hasta el domingo.

Al mercadillo de Sant Magí, porque con motivo de las fiestas navideñas amplía una fecha más aparte de la habitual de cada primer domingo de mes, porque ofrece artesanía, arte, antigüedades, segunda mano y gastronomía además de animación musical e infantil.

Mercadet de Sant Magí. Plaça de la verge del miracle s/n, domingo de 10:30 a 15 h.

A la nueva edición del taller de máquina de coser de Sunvibes, porque además de por pura supervivencia desarrollando la habilidad de mantener la ropa propia no está mal en estos tiempos de serialización aprender a personalizar prendas.

Taller de máquina de coser. Martes en Sunvibes (Arnau Rossinyol 12), de 10:30 a 17 h., 49 €, se provee de máquina, patrones y material necesario.

Al Pop-up en la clínica Marigan, porque en cristiano significa un mercadillo, porque habrá una oferta de moda, diseño y decoración de altas pretenciones y razonable copete en una localización bastante agraciada en plena Rambla de Palma.

Wish Pop Up Stor-ies XVII. Jueves en la Clínica Marigan (La Rambla 15), de 11 a 20 h.

Comer y beber

A la nueva edición de la Feria del tapeo, porque cualquier excusa es buena para tomarse unas cañas y unas tapas al fresco, porque hay que acudir en masa para lograr que sea un éxito y así dar más motivos a los rancios, agoreros, tiquismiquis y mojigatos que les molesta que la gente salga a la calle y se lo pase bien, demonizando cualquier propuesta de ocio al aire libre.

Feria del tapeo. Paseo Sagrera, de 10 a 0 h., hasta el domingo.

South Carolina Gospel Chorale

Es el concierto de clausura del felizmente recuperado ciclo Jazz Voyeur. Fueron muchos los conciertos de nivelón y hasta de relevancia histórica que se pudieron gozar gracias a él, y en la presente edición se ha mantenido el nivel dignísimamente. Para cerrar proponen la siempre pegadiza y hasta emocionante música góspel con un excelente conjunto llegado de Carolina del Sur (EE UU).

South Carolina Gospel Chorale. Invitados: Palma Gospel Singers. Miércoles en Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 22/25/29/32 €.



