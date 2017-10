Los mejores conciertos del fin de semana en Mallorca

Música

viernes 13

Al aniversario del Shamrock, porque es uno de los puntos de referencia de la noche palmesana, porque siempre hay pipote y lo sabes, porque tienen la buena costumbre de programar música en directo todos los días, y porque para esta semana de su aniversario completan su oferta habitual con cenas y espectáculos.

10º aniversario del Shamrock. Cena espectáculo con Xavi Canyelles (1er piso, 21 h., 25 €). The Red Suns + DJ Tito + DJ El Pep.pone (sala principal, de 0 a 5 h.). Shamrock (Avinguda Gabriel Roca 3). ENTRADAS

Al concierto de Pop Swingers, porque es un nuevo proyecto de Jordi Maranges, porque es uno de los cantantes, compositores y artistas más genuinos que tenemos, porque cada nueva encarnación es una nueva demostración de lo personal y hasta fascinante que es su talento, porque en esta ocasión consiste en versiones swingeras de clásicos modernos y vanguardistas del pop, y porque la actuación será en el bendito Lisboa.

Pop Swingers amb Jordi Maranges (concierto, 22 h., 5 €). Maisvinilo DJs (de 23:30 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al Back in the days, porque es una fiesta en la que se juntan tres jugones, tres katakraks, tres captain&master,nder del hip hop, funk, groove, breaks, latin, afrobeat y etcétera de nivel 11, porque lo que pueden evidenciar en cuanto a cultura musical y habilidad pichante es para pedir que te den clases.

Back in the days: DJ Gold Digger + DJ AK47 + DJ Triqui. Populart (Concepció 3B), de 22 a 4 h.

A la presentación de Vivir mata, porque es el nuevo disco de Trance, porque visto lo que han facturado hasta ahora no cabe sino esperar tremendo punk rock, porque es una de las bandas con más carisma y talento histórico en sus filas, y porque lo presentarán tocando en versión acústica.

Trance: presentación de Vivir mata. Maisvinilo (Passatge Antoni Torrendell local 14), a partir de las 18 h.

Al R33, porque es una de las fiestas de moda, porque están programando buena electrónica contemporánea merced a un puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona, porque están surtiendo de aire fresco a la cartelera musical local y el público está respondiendo, y porque se celebra en la n, perfecta para farras de mediano aforo y también en ubicación, vista y estética.

R33: Anja Schneider + Kiko Melis. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c.

Al concierto de Suribombjazz, porque es un joven quinteto de jazz de vieja escuela, porque además de transitar por esquemas ortodoxos y puristas tambiéb ramblean por sonideros latinos y hasta de bossa nova, y porque el concierto es en el Espai Xocolat, heroico resistente de la venta profesional de música.

Suribombjazz. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20:30 h.

A la nueva edición de la fiesta El flow no se explica, porque lo petan tanto que es obligado repetir, porque el menú son jitazos de hip hop de todos los tiempos y también la actualidad, porque si hay que ir a poner las manos en el aire este es el sarao, y porque será en Tunnel, templo del rock&roll&metal&hardcore que tiene el buen criterio de abrirse a otros géneros.

El flow no se explica III. Con DJ Elfo + Stop?wind. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 1 a 6 h., copas 5 € hasta las 3 h.

sábado 14

10º aniversario del Shamrock. Cena espectáculo con Julio A Secas y Miguel Gavilán (1er piso, 21 h., 25 €). Maria i Punt + Old Noise + DJ Tito + DJ El Pep.pone (sala principal, de 0 a 5 h.). Shamrock (Avinguda Gabriel Roca 3). ENTRADAS

Al fiestón por el quince aniversario de la promotora Casino Royale, porque se merecen jaleo tras llevar tantos años buscando ofrecer un producto diferenciado y de categoría, porque salirse de los caminos tópicos y facilones merece premio, porque son muchos los saraos legendarios que permanecen en la memoria, y porque aparte de apostar como siempre por la cantera local de grupos y DJs la ocasión tiene fines benéficos.

15 aniversario Casino Royale: Fish Memory + Tony Bloom + Sideways + Albert Cupper + Dirty&Homeless + Radiocontrol + Fabian Roelandt + Dani de Petra. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 5 h., entrada-donativo 5 € en beneficio de la ONG Proactiva open arms.

A ver y escuchar las Garridihistòries, porque son monólogos musicados de temática periodística, porque son visiones del periodista, escritor y arqueólogo Carlos Garrido sobre la actualidad, porque contarnos sus reflexiones sobre Palma, la gentrificación, Gomila o la corrupción es un lujo bastante impagable.

Carlos Garrido: Garridihistòries. Carpa Diem del Teatre del Mar (Llucmajor 90), 21 h., 6´5 €. ENTRADAS

Al concierto de Saratoga, porque son históricos del heavy metal y rock patrio, porque celebran 25 años de su fundación y 15 de su disco Agotarás, y porque se merecen que pocos lanzar los cuernos al aire.

Saratoga: gira 25 años. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 21:30 h., 15 / 25 €.

Al concierto de Daniel Higiénico Blues Experience, porque de un gigante como Daniel Soler no cabe esperar sino calidad, porque sea con la ya mítica Quartet del Banyo Band o en solitario lleva muchísimos años evidenciando una personalidad musical y escénica bastante incomparable, y porque en esta ocasión se sumerge en el fascinante mundo del blues.

Daniel Higiénico Blues Experience. La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 22 h., 10 €

Al Tardeo del Kaelum, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes desde que abren hasta que cierran, porque interpretan el populismo con más picardía que nadie, porque saben hacer que te pongas efervescente a base de temazos universales, porque no se llena ni de críos ni de caducos manoslargas, porque son auténticos precisamente porque no van de nada.

Tardeo. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 16:30 a 22:15 h.

Al concierto de Richard Vinton Quartet, porque es un fijo de la escena mallorquina, porque ofrece standards del jazz y composiciones propias acompañado de músicos de talla envidiable también habituales de los escenarios con más buqué, y porque la actuación será en un espacio con el encanto del restaurante Can Quet en Deià y su distinguido servicio de bar.

Richard Vinton Quartet. Can Quet (carretera Valldemossa – Deià s/n), 20 h.

Al arranque de temporada del tardeo del Clubber, porque posibilitan ponerse a alzar las manos al aire ya a primera hora de la tarde, porque hay pistón fiestero sin complicaciones en un bar cucamente montado, y porque servirá de previo al posterior fiestote de LabClub esa misma noche en Sa Possessió (ver siguiente recomendación).

Tardes Boiler Room: Juan Salvador + Cati Moreno + Pepe Arcade + Mili Takeshi. The Clubber (Cataluña 4A), de 17 a 23 h.

A la nueva edición de los saraos Fast Broken Beats, porque son la punta de lanza en jungle, drum&bass y ritmos hermanos, porque siempre se empeñan en redondear la propuesta con nombres solventes traídos de fuera, y porque la armada local también sabe de sobras poner fino y filipino a todo asistente.

Fast Broken Beats: Kyrist (Reino Unido) + Maskaretto + Lups Digga + Bassmatic + Maxiboom + Bhongo VJ. Warehouse (Quatre de noviembre 2C), de 0 a 6 h., 10 € c.c.

Al fiestote de la promotora Elephank en la sala Fònica, porque si juntas a uno de los colectivos más dinámicos y con mejor pituitaria más una de las salas de referencia del despiporre electrónico no puede quedar sino una jarana extasiante, y porque además se traen invitado de fuera con aurea de prometedor.

Ejeca + Kiko Melis + Animmik, J.A.M.C. & iLife. Sala Fònica (Germanies s/n, Muro), de 0 a 6 h., anticipada 11 € c.c.

A ver a las Hot Hit, porque este dúo es un prodigio, porque hacen tan suyas canciones inmortales de rock, blues, soul y copla que se convierten en únicas, porque su concierto servirá para celebrar el fin de temporada de los restaurantes Viena y Oveja Negra de Ca´s Concos y porque lo celebrarán ofreciendo una gran barbacoa.

Hot Hit a Ca´s Concos. 19 h.

¡más música!

A la Festa del vermut, porque ya es clásico de los domingos acercarse al patio central de Sa Possessió a ponerse tibio a vermuts, gildas, comida variada y temazos bailongos.

Festa del vermut. Con La Vermutera + Plato del día del bar Mavi + Gildas del restaurante de María Salinas + Combo Bulla DJs. Domingo en Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 12 a 18 h.

Al cierre de temporada de los apartamentos Sotavento, porque se unen para la ocasión con la promotora Rex Party, porque eso significa poder de convocatoria y electrónica democrática hasta el éxtasis, porque si complementas tu fiesta con uno de los colectivos más activos de la isla no puede quedar sino en fiestote.

Sotavento Closing Summer by Rex Party: Ralfus + Nacho Almagro + Edu Martínez + Diisola. Domingo en los apartamentos Sotavento (Torrenova 34, Calvià), de 18 a 0 h.

A ver a Riki López y El Gili, porque para ser más exactos: a descojonarse con ellos, porque son dos portentos del humor, porque es un espectáculo de monólogos y canciones que se sale de la norma aburrida del humor blanco televisivo, porque el primero lleva años demostrando que es un huracán de la creatividad tronchante en varios formatos, porque son tan fiables que han actuado todos los domingos de septiembre y seguirán todos los de octubre, agotando entradas con bastante anticipación.

Riki López y El Gili. Domingo en La Movida (C.C. Centroparc, Albó s/n local 1, Son Rapinya), 19 h., 10 € c.c., reservas en 627 961 687.

es variat

Al Vins amb art, porque es un maridaje de vino, arte, gastronomía y música, porque reúne más de setenta productores locales, y porque a través del paladar propone disfrutar también de propuestas artísticas.

Vins amb art. Viernes en la plaza de la playa de Muro (Avinguda Albufera 33, Can Picafort), de 19 a 0 h., 10 € (+2 € de depósito por copa) / 15 € (copa exclusiva + donación de 1 € a la asociación Ondine). 5 ENTRADAS DOBLES

A ver Calígula, porque es uno de los espectáculos estrella de la XXII Fira de Teatre de Manacor, porque dirige Mario Gas sobre el texto ya clásico de Albert Camus, porque es una coproducción de entes con la categoría del festival de teatro clásico de Mérida, el Grec y el teatro Romea de Barcelona, y porque decir que el reparto tiene relumbrón es quedarse corto.

XXII Fira de Teatre de Manacor: Calígula, de Albert Camus. Dirigida por Mario Gas, con Pablo Derqui, Borja Espinosa, Pep Ferrer, Mónica López, Pep Molina, Anabel Moreno, Ricardo Moyá, Bernat Quintana y David Vert. Sábado en el Auditori de Manacor (Passeig del ferrocarril s/n), 20 h., 24 €.

A ver el montaje España ingobernable de Alberto San Juan, porque en estos días de sinrazón política y social es más apropiado que nunca recordar la historia de los hitos de la soberanía popular a lo largo del siglo XX, porque la historia de las ideas y la lucha por ellas si se interpretan como justas no ha empezado hoy, porque siempre es necesario conocerla y revisarla.

España ingobernable, de Alberto San Juan. Con Fernando Egozcue y A. San Juan. Viernes en el Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura 1), 21 h., 15 €.

A ver a Toni Bright, porque se le anuncia como uno de los mentalistas más afamados de España, porque los espectáculos de este tipo pueden incluir números realmente sorprendentes, porque la habilidad de profesionales de este nivel para el entretenimiento puede llegar a ser no mágica pero sí desconcertante.

Toni Bright: Volver a creer. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), domingo a las 18:30 h., 20 €.

A la nueva edición de la Feria de antigüedades, coleccionismo y objetos vintage de Es Refugi, porque un año más ofrece una ingente cantidad de posibilidades, porque es en una finca con encanto, porque habrá 39 expositores de Mallorca y la Península, y porque tiene objetivo benéfico.

V Feria de antigüedades, coleccionismo y objetos vintage de Es Refugi. Hasta el domingo en la finca Son Termes (carretera Santa Maria - S´Esglaieta km. 1´5), a partir de las 11:30 h.

A la Fira del mercat social, porque es un proyecto promovido empresas, entidades, federaciones y colectivos comprometidos con el consumo responsable, porque habrá no solo gastronomía sino también artesanía y hasta conferencias y posibilidad de conocer iniciativas sociales.

III Fira del Mercat social. Viernes y sábado en los jardines de la Misericòrdia (Via Roma 1), de 11 a 20 h.

Al Tastart, porque es la nit de l´art de Porreres, porque habrá pintura, escultura, arte urbano, cómic, grabado, fotografía, instalaciones, videoarte, performance y, cómo no, gastronomía para darle goce a todo lo físico amén de lo intelectual.

II Tastart. Viernes: cata de vinos internacionales con Patrick Paulen (inscripción previa imprescindible en info@tastart.cat). Sábado: Tastart de 19 a 0 h., info completa, participantes y localizaciones en tastart.cat.

A la nueva edición del festival de comida callejera de Port Adriano, porque reúne un buen número de los food trucks que tan imprescindibles se han hecho para cualquier sarao al aire libre, ya que ofrecen buena gastronomía alejada de tópicos, y porque esta es una edición especial dedicada al swing por lo que se podrá bailotear.

X Street Food Festival. Plaza central de Port Adriano (Calvià), vie 17-0 h. / sab y dom 11-0 h.

A la nueva edición del mercadillo del Puig de Sant Pere, porque habrá trastos, ropa, libros y mil asuntos más a precio imbatible que llevarse a casa, y porque la música de fondo la pondrán los heterodoxos, sabios y muy bailables Combo Bulla.

Mercadet de segona mà del Puig de Sant Pere. Con Combo Bulla. Sábado en plaça Porta de Santa Catalina, de 10:30 a 14:30 h.

A la exposición Un recorregut fotogràfic per la façana marítima de Palma, porque es un homenaje al pionero Andreu Muntaner i Darder (1860-1950), porque muestra la evolución de dicha zona a través de uno de los archivos privados más importantes de las islas.

Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca y Palma XXI presentan: Un recorregut fotogràfic per la façana marítima de Palma. Fotografia de Andreu Muntaner i Darder. Museu Krèkovic (Ciutat de Querétaro 3), lun-vie 10-13:45 h. / miércoles 16:30-20 h., hasta el 28 de diciembre.

Al Oktoberfest, porque comer y beber en ambiente festivo es costumbre de dioses, porque dejarse fuera complejos de superioridad, postureos y miradas por encima de hombro amplía el abanico de posibilidades de despiporre, porque sumergirse en la cultura alemana del jaleo es bastante divertido, más aún en un local de las dimensiones y prestaciones gigantistas del Megapark.

Oktoberfest. Megapark (Carretera del Arenal 51), de 10 a 4 h., hasta el 22 de octubre.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 15:30 h., 10 €.

A la exposición Claro que sí de la fotógrafa suiza Catherine Ceresole, porque es un recorrido por diferentes épocas musicales de Mallorca a cargo una artista que ha documentado escenas como los años 80 neoyorquinos y ha retratado en sus inicios a bandas como Swans, Sonic Youth o Beastie Boys, y porque la muestra es en el Espai Xocolat, heroicos resistentes de la venta profesional de música.

Catherine Ceresole: Claro que sí. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), lun-vie 9:15-14 h. / 16:30 – 20 h., sab 9:30-14 h., hasta el 15 de noviembre.