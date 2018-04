Declaración de la renta: ¿Individual o conjunta?

Hay casos en los que es más conveniente presentarla a través de una vía u otra. Te contamos los requisitos

ANTONIO GALLARDO / IAHORRO.COM Se trata de uno de los aspectos que más consultas levanta en la campaña de la renta al ser una de las dudas más recurrentes. ¿Declaración de la renta individual o conjunta? Muchas preguntas que se hacen en estas semanas de plena campaña de la declaración de la renta es saber cual de ellas es la más beneficiosa a la hora de rendir cuentas con el fisco. Pero el punto de arranque es saber si podemos hacer o no la declaración conjunta, ya que esta posibilidad no está al alcance de todos.

Con carácter general, la declaración de la renta se presenta de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar pueden optar, si así lo desean, por declarar de forma conjunta, siempre que todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto, es decir, si uno de los miembros por ejemplo está trabajando en el extranjero y está sujeto al pago del impuesto sobre no residentes se pierde el derecho a hacer la declaración conjunta.

Unidad familiar según el IRPF: declaración conjunta madre e hijo 18 años o menores de edad



Existen dos modalidades de unidad familiar:

-La más común, en caso del matrimonio, es unidad familiar la integrada por los cónyuges, no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

-En ausencia de matrimonio o en los casos de separación legal es unidad familiar la formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otro y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.

De la regulación legal de las modalidades de unidad familiar, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- Cualquier otra agrupación familiar, distinta de las anteriores, no constituye unidad familiar a efectos del IRPF.

- Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

- La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente el día 31 de diciembre de cada año. Por tanto, si un hijo cumpliera 18 años durante el año, ya no formará parte de la unidad familiar en ese ejercicio. Tampoco formarán parte de la unidad familiar el miembro que fallezca durante el período impositivo.

¿Las parejas de hecho pueden hacer la declaración conjunta?



En las parejas de hecho sólo uno de sus miembros (padre o madre) puede formar unidad familiar con los hijos que reúnan los requisitos anteriormente comentados y, en consecuencia, optar por la tributación conjunta. El otro miembro de la pareja debe declarar de forma individual. El mismo criterio es aplicable en los casos de separación o divorcio con guardia y custodia compartida.

¿Podemos modificar la forma de tributar?

Una vez ejercitada la opción por tributar de forma individual o conjunta, no es posible modificarla presentando nuevas declaraciones en ese ejercicio salvo que éstas se presenten dentro del plazo voluntario de presentación de declaraciones anulando la primera que se formalizó.

Finalizado dicho plazo, no podrá cambiarse la opción de tributación para ese período impositivo hasta el año siguiente. La tributación conjunta vincula a todos los miembros de la unidad familiar; si uno de los miembros de la unidad familiar presenta declaración individual, los restantes miembros deberán utilizar este mismo régimen de tributación.

Reducción por tributación conjunta ¿cuándo conviene?

Por regla general, cuando ambos cónyuges trabajan lo ideal es presentar la declaración de la renta de manera individual. Esto es debido a la naturaleza del IRPF que establece el tipo de gravamen por tramos de ganancia.

Pongamos un ejemplo en el que simplificamos el mecanismo del impuesto: Los dos miembros de la unidad familiar tributan por unas ganancias de 20.000 euros cada uno y su tipo de gravamen es del 18%, por lo que el resultado de estas ganancias es pagar 3.600 cada uno, 7.200 en total. Si presentan esta declaración de forma conjunta, lo harán por 40.000 euros, elevándose el tipo al 24%, por lo que el resultado sería pagar 9.600 euros.

Existe una excepción, si los ingresos de los dos miembros son inferiores a 5.550 euros (cuantía del mínimo personal) puede ser conveniente la declaración conjunta, a la que hay que tener también en cuenta, si los hubiera, los mínimos por descendientes o ascendientes a su cargo si los hubiera. Esto es así ya que al hacer la declaración de manera individual cada uno deduce esa cantidad por su cuenta, es decir, una reducción total de 11.100 euros. En caso de declaración conjunta también se aplica la deducción de 5.550 euros, pero una sola vez. A este importe se le podrá aplicar la reducción por tributación conjunta, pero ésta es de 3.400 euros. En total podremos aplicar 8.950 euros, con lo que saldremos perjudicados.

Si solo trabaja uno de los miembros y se tienen exclusivamente rentas del trabajo, compensa hacerla de manera conjunta. Así, además de beneficiarse por el mínimo personal, se sumaría el de unidad familiar (3.400 euros) y por descendientes y ascendientes con posibles incrementos por discapacidad.

Un caso especial es si tenemos hipoteca. Cuando desgravamos por nuestro préstamo hipotecario a interés variable en el que los dos miembros de la unidad familiar tienen una parte del mismo, lo más conveniente es hacer la declaración de la renta por separado, ya que cada miembro de la pareja se pueda acoger a la deducción por compra de vivienda habitual del 15%, con un tope de 9.040 euros. Sumando ambas se puede alcanzar hasta los 18.080 euros de desgravación. Por el contrario, si se realiza de manera conjunta, la deducción solo es del 15% sobre un máximo de 9.040 euros para los dos miembros. Si hemos pagado más de esa cantidad al año, perdemos dinero haciendo la declaración conjunta.

Por último hay que tener en cuenta los hijos que también tienen su efecto "fiscal"dependiendo de los dos puntos anteriores. Si hacemos la declaración en conjunto incluiremos el 100% de la deducción por ellos, desde los 1.836 euros al año por el primer hijo hasta los 4.182 euros al año por el cuarto hijo y sucesivos. En caso de declaración individual, los cónyuges tendrán que repartirse la reducción por hijo al 50%.

No hay que olvidar que para beneficiarse de estas reducciones, los hijos tienen que vivir con los declarantes y ser menores de 25 años o mayores con discapacidad. Si alguno trabaja, sus ingresos no podrán ser superiores a 8.000 euros anuales, si no, tendrán que hacer la declaración de la renta individualmente fuera de la unidad familiar.