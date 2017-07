Ernesto Valverde, nuevo entrenador del Barcelona

El técnico Ernesto Valverde, que ha dirigido al Athletic Club en las cuatro últimas campañas, será el nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, con opción a otra más, según ha confirmado el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu.



Valverde, de 53 años, será el sustituto de Luis Enrique Martínez al frente del equipo barcelonista. Llegará junto con el ayudante Jon Aspiazu y al preparador físico José Antonio Pozanco.



Bartomeu ha agradecido "la excelente aportación" de Luis Enrique Martínez en estos tres años. "Siempre tendrá las puertas abiertas en este club", ha comentado el presidente azulgrana.



El técnico, nacido en Viandar de la Vera (Càceres), inició su carrera como técnico asistente en el Athletic Club (2001-03), posteriormente entrenó al Bilbao Athletic (2002-2003), al Athletic Club (2003-2005), Espanyol (2006-2008), Olympiacos (2008-2009), Villarreal (2009-2010), Olympiacos (2010-2012), Valencia (2012-2013) y Athletic Club (2013-2017).



"El Barça es un club muy exigente y siempre buscamos la excelencia. Esta temporada no la podemos calificar de excelente, ni la junta directiva ni los jugadores estamos satisfechos con lo conseguido", ha dicho el dirigente azulgrana.





Bartomeu anuncia a Ernesto Valverde como nuevo entrenador del Barça. Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

Bartomeu ha comentado que este mediodía se ha reunido la comisión técnica y que Robert Fernández, encargo de la dirección técnica, ha efectuado la propuesta de contratación de Valverde, decisión que posteriormente se ha llevado y ratificado por la junta directiva azulgrana reunida posteriormente."Ya he hablado hoy con Valverde.Creemos que su estilo, su manera de trabajar y su filosofía futbolística se adecúan a la nuestra. Tiene una alta capacidad de trabajo y sobre la aplicación de nuevas tecnologías en los entrenamientos y partidos", ha dicho.El dirigente azulgrana ha recordado que el club catalán ya había pensado en el pasado en el técnico cacereño. "Llega en el", ha indicado.Con Valverde, el club buscaba un entrenador con "perfil Barça", que le guste trabajar con el fútbol base y que mire lo que pase en el B o en el juvenil".Bartomeu ha dicho que Valverde es "un gran trabajador", que tiene "conocimiento y experiencia en la gestión de equipo", así como que tiene "una filosofía (futbolística) muy próxima a la nuestra".El presidente azulgrana, que ha confirmado que la presentación de Valverde se producirá el próximo jueves, ha dicho que Robert Fernández empezó la búsqueda de un candidato cuando supo que{C}"Él solo ha propuesto un nombre y todos estábamos de acuerdo", ha dicho. Preguntado si Valverde no sabía nada hasta hoy y si el club estaba preparado para una negativa del extécnico del Athletic, Bartomeu ha comentado que el club había hablado con su entorno y con su agente."Pero personalmente con él no, pory también a nuestro entrenador hasta que se jugara la final de Copa", ha comentado.