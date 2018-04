Fortunato Dream marca la diferencia

en todo momento,, entrenado y dirigido porhahoy en el Hipòdrom Son Pardo el 'Premi Institut de l'Esport Hípic del Consell de Mallorca'. La cuarta y definitivade mayo.

Dando la sensación de competir muy sobrado, el hijo de Love You, cuya propiedad comparte el maestro internacional Jean-Pierre Dubois, ha dado buena cuenta de todos sus rivales manteniendose entre los dos primeros del pelotón en todo momento. Y a lo largo de la recta de meta ha marcado unas diferencias enormes con todos sus oponentes, para ganar a un promedio kilométrico de vértigo, de 1:16'1 minutos sobre 2.150 metros.

Flaixmataix Wing, con Guillem Riera y rodando a 1:16'5, ha competido muy bien y ha terminado segunda, con lo que se asegura su clasificación para la gran clásica y partir desde la primera línea tras el autostart.

En tercera posición ha concluido Flamenca de Font, con Miquel Mestre, remontando numerosas posiciones tras una corta desmontada en la salida y sumando los puntos suficientes (14) para asegurarse ya un puesto en la parrilla de salida del 'Gran Premi'.

Far West VX, en cuarta posición, también se ha asegurado disputar la gran cita de mayo. Un lujo del que disfrutan tanto Fenomenal como Futur de Ladil, pese a no ser capaces de terminar hoy entre los mejores. En el caso de la yegua de Toni Valls cediendo al final y debiéndose conformar con la sexta plaza. El representante de la Cuadra Ladil se ha desmontado en la última curva y ha sido distanciado.

Fast Pass, retirado hoy de la carrera, se mantiene entre los ocho clasificados para el 'Gran Premi Nacional' gracias a los 15 puntos que sumó con su segunda plaza en el 'Critèrium'. Frit de Font es despide las clasificatorias en novena posición y a la espera de una posible baja para entrar en la nómina que garantiza el concurso en la gran prueba de mayo desde la primera línea de salida.

PREMI INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA (Premium)

6ª Carrera, 2.150 m/A. (6.000 euros)

1. FORTUNATO DREAM (Toni Frontera) 1:16'1

2. Flaixmataix Wing (G. Riera) 1:16'5

3. Flamenca de Font (M. Mestre) 1:16'9

4. Far West VX (A. Riera B) 1:17'0

5. Frit de Font (A. Pou) 1:17'1

6. Fenomenal (A. Valls) 1:17'3

7. Fantàstic BS (F. Bennàssar) 1:17'4

8. Freixenet Pocket (J.C. Rotger) 1:18'7

9. For You (J. Forteza) 1:19'0

10. Fresca de Font (J. Carreras) 1:19'9

La reunión matinal de Son Pardo ha empezado con la primera victoria a cargo de la yegua Electra Duran, dirigida por Miquel Mestre y rodando a un promedio kilométrico de 1:19'6 minutos. La representante de la Cuadra Can Duran venía de finalizar distanciada en cuatro de sus seis anteriores carreras.

PREMI QUINOLA G

1ª Carrera, 2.150 m/A. (1.000 euros)

1. Electra Duran (M. Mestre) 1:19'6

2. Evolet (M.A. Binimelis) 1:19'8

3. Estelada de Roser (F. Bennásar) 1:20'2

4. Din Din de Font (J.A. Riera) 1:20'4

5. Biulona d'Ite (A. Frontera) 1:20'7

Otra yegua con numerosos distanciamientos, 14 en total, como es el caso de Enigma de Ladil, dirigida por Jaume Fluxá, ha ganado la segunda carrera. En su caso rodando a una notable media de 1:17'8 y superando con autoridad al segundo, Escorpí, dirigido por el aprendiz Guille Horrach.

PREMI HUGO DES NELLS

2ª Carrera, 2.150 m/A. (1.100 euros)

1. Enigma de Ladil (Jme. Fluxá) 1:17'8

2. Escorpí (G. Horrach) 1:18'1

3. Don Querques (D. Oliver) 1:18'1

4. Eolo SB (B. Riutort) 1:18'4

5. Eugin Tina M (J. Fluxá) 1:18'8



Las series de cinco Premium se han activado con una carrera reservada a conductores amateurs. Y se ha resuelto con un contundente y amplio triunfo de Eros SAS, dirigido por Toni Andreu, coincidiendo con una prueba que a lo largo de su última curva ha visto como su favorito, Emoción BS, se hundía y quedaba fuera de las plazas de premio.

PREMI MELICOTÓ D'ARC (Premium)

3ª Carrera, 2.150 m/A. (4.500 euros)

1. Eros SAS (Ant. Andreu) 1:16'8

2. Dimoni Rapsody (C. Cruellas) 1:17'3

3. De la Rumba (J. Carreras) 1:17'4

4. De Blai (J. Forteza) 1:17'4

5. Campos Power (X. Andreu) 1:17'6



La buena dirección de Xisco Martí a las riendas de Dixie SS ha resultado decisiva en el triunfo de la yegua de Llucmajor en una cuarta carrera en la que en la última curva se ha rozado el drama, con una acción que ha eliminado a Aire de sa Sinia de la lucha por los premios.

PREMI HARAKIRI (Premium)

4ª Carrera, 2.650 m/A. (4.500 euros)

1. Dixie SS (F.J. Martí) 1:18'1

2. Es Gonyador de Font (J.A. Riera) 1:18'3

3. Avatar (J. Forteza) 1:18'4

4. Carbó de ladil (Jme. Fluxá) 1:18'4

5. Drac Màgic (A. Riera B) 1:18'5

Lanzada con más de diez minutos de retraso, y con una salida anulada, la quinta carrera –y tercera de las cinco Premium– ha permitido la segunda victoria en Mallorca de la yegua francesa Darling de la Noe, dirigida por el felanitxer Miquel Àngel Binimelis. Un triunfo a lo grande, con un amplio margen de ventaja, tras resistir con autoridad un largo asedio por parte de Archimede le Group.

PREMI SAINT BREIUC (Premium)

5ª Carrera, 2.650 m/A. (4.500 euros)

1. Darling de la Noe (M.A. Binimelis) 1:15'9

2. Barango (J. Riera S) 1:16'3

3. Archimede le Group (M. Riera B) 1:16'5

4. Vip Tejy (A. Valls) 1:16'5

5. Univers des Bleves (Jme. Fluxá) 1:16'6

La quinta y última de las carreras Premium del programa matinal de Son Pardo ha permitido la primera victoria del francés Udson de Retz, con Guillem Riera, ante los mejores importados de la plantilla mallorquina. Lo ha logrado en una carrera muy disputada, con numerosos ataques a la cabeza del pelotón y superando por la mínima sobre la meta a Starter du Rib.

PREMI SON ROSSINYOL (Premium)

7ª Carrera, 2.150 m/A. (5.000 euros)

1. Udson de Retz (G. Riera) 1:15'1

2. Starter du Rib (A. Tur) 1:15'1

3. Tropic du Hêtre (M.A. Binimelis) 1:15'3

4. Ritz du Bocage (Jme. Fluxá) 1:15'3

5. Tamisso (J. Pocoví) 1:15'4