El Palma Futsal se lleva otro tortazo

El Palma Futsal ha sufrido unaen un partido en el que los mallorquines merecieron mucho más tras avasallar la portería rival sin suerte durante todo el partido. Joselito adelantó a los locales pero los segovianos consiguieron dar la vuelta al partido.

El equipo de Antonio Vadillo, que regresaba al banquillo tras cumplir su sanción, empezó muy metido en el partido y en apenas un minuto de juego ya dispuso de dos buenas ocasiones de gol en las botas de Felipe Paradynski y Diego Nunes con sendos disparos cruzados que no encontraron puerta por muy poco. El Palma también se hacía fuerte a partir de la presión defensiva que provocó muchas pérdidas de balón al conjunto segoviano, aunque los mallorquines no conseguieron culminar estas jugadas porque no se perdía el último pase.

A los diez minutos Joselito empujó el balón con el cuerpo al fondo de la red tras un centrochut de Diego Fávero y abrió el marcador (1-0).

Continuó el dominio local tras el tanto del andaluz aunque en esta ocasión los pupilos de Vadillo trataron de batir a Cidao con lanzamientos exteriores ante la cerrada defensa segoviana mientras que Carlos Barrón cumplía con el poco trabajo que le llegaba. Apenas apareció para anticiparse a Buitre en una buena acción colectiva de los castellanos.

A tres minutos para el tiempo de descanso el Palma Futsal cometió su quinta falta acumulada y, por tanto, entraba en bonus. A pesar de este condicionante la escuadra balear seguía llevando la batuta del partido y de la posesión del balón. El esférico duraba poco en dominio visitante y los isleños pudieron ampliar su ventaja al descanso pero el segundo tanto no llegaría y los jugadores se marcharon a los vestuarios con el solitario tanto de Joselito reflejado en el electrónico.

Barrón tuvo que ser sustituido a diez minutos para el final con unos problemas en la muñeca y Nico Sarmiento salió para defender la portería local hasta el final de partido. El argentino no tuvo trabajo porque seguía el constante dominio mallorquín que intentaba batir a Cidao de todas las maneras posibles.

A tres minutos y medio para el final Vadillo decidió arriesgar un poco más en busca del gol apostando por el portero-jugador. Paradynski dispuso de dos ocasiones clarísimas. La primera tras un mal rechace de Cidao y la segunda a portería vacía. Tras esta última, el portero del Segovia atrapaba el balón y convertía el gol desde su propia área para adelantar a los castellanos (1-2).

El Palma Futsal lo siguió intentando hasta el final pero el gol no llegó, lo que complica todavía más su presencia en el play-off por el título.

Ficha técnica

- Palma Futsal: Carlos Barrón, Lolo, Diego Nunes, Joselito y Paradynski. También jugaron Eloy Rojas, Diego Fávero, Diego Quintela, Tomaz y Nico Sarmiento.

- Naturpellet Segovia: Cidao, Álvaro López, Javi Alonso, Buitre y Carlos Muñoz. También jugaron Edu, Gava, Álex Fuentes, Juanfran y Sergio.

- Goles: 1-0 Joselito (min. 10), 1-1 Carlos Muñoz (min. 29), 1-2 Cidao (min. 39).

- Árbitros: García Donas y Moreno Millán. Amonestaron a los locales Diego Nunes y Carlos Barrón; y a los visitantes Buitre, Sergio y Javi Alonso.

- Pabellón: Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Vigésimo sexta jornada de la Primera División de la LNFS. 1.800 espectadores.