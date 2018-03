Paco Vallejo abandona el Europeo superado por la presión de Hacienda

de ajedrez, que se celebra en Georgia. Un abandono que llega como consecuencia delpor el que atraviesa el Gran Maestro, que. Una situación que ha llevado al límite al menorquín, incapaz de encontrar una salida a la situación de(el jugador no puede mover su rey a otras casillas, porque quedaría en posición de jaque o porque están ocupadas por otras piezas, y no tiene otras figuras que mover) en la que vive.

Vallejo ha renunciado a seguir jugando porque no puede más. Así lo expresó ayer, a través de una carta en su cuenta de Facebook: "Difícil tan siquiera empezar a escribir, tantas cosas que bullen en mi mente. ¿Por qué escribir ahora? Porque llegué al límite, y aunque no creo que me convenga, me da igual". "No me considero una persona débil, ni fácil de desequilibrar, creo que un Gran Maestro de ajedrez es por definición , una persona acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles. Cómo una vida idílica se puede convertir en un desastre a gran velocidad", señala.

"Nos remontamos al año 2011. Juego algo de póker online, por diversión, no soy ningún ludópata ni mucho menos. Lo perdí todo, unos pocos miles y dejé de jugar. Ahí se quedó. Año 2016. Me llega una carta de Hacienda reclamándome más de medio millón de euros porque usted jugó al poker y perdió. Parece una broma macabra, pero no lo es; a partir de ese momento empieza una bola de nieve que te va aplastando", relata Vallejo.

"No tenía ninguna importancia que no me invitasen a muchos de los mejores torneos españoles (debe ser un caso único en el mundo), no tenía importancia que las islas dónde nací se olvidasen de mí y dedicasen millones a pabellones vacíos", añade.

"A partir de 2016 empiezan los abogados, las reuniones con Hacienda, empiezo a cancelar torneos, empiezan las infecciones en la piel por cuestión de nervios, tengo que cancelar mi participación con la Selección Nacional porque sinceramente no aguanto la presión, en más de una partida juego prácticamente con lágrimas en los ojos", reconoce.

"Para rematar todo esto, coincide con mi madre enganchada en los Valores Santander y con una infección de salud gravísima en el extranjero que casi acaba con su vida, y a la que no pude hacer frente por culpa de que Hacienda ya ha cogido todo lo que tenía y aún reclama más... Pensé que podía con todo, pensé que la mala suerte acabaría algún día, que seguiría luchando como si nada hubiese ocurrido, y lo he intentando cada día, durante casi dos años", asegura.

"Fue un error venir al Europeo, no estaba preparado; aunque me hubiese encantado, la realidad es terca, pero de todos modos, esto ´sólo´ es ajedrez. La primera vez que me retiro de un torneo en mi vida, obviamente no es por perder ni una ni dos partidas, he perdido muchas más y en mucho peores circunstancias", asevera.

"Está claro que necesito cambios en mi vida", admite. "¿Las redes sociales? Me han hecho perder mucho tiempo y aportado muy poco, con lo cual es una buena decisión quitarse de en medio . ¿Torneos de ajedrez? Ahora mismo mi mente es incapaz de aguantar un largo torneo de lucha de decepciones y de nervios", agrega.

"¿Justicia? Si gano, habré perdido miles de euros y destrozado años de mi vida que nadie compensará ; si pierdo... no lo quiero ni pensar", sentencia.

"¿Futuro? Difícil plantear un largo plazo, y muy triste tener que representar al país que te ha tratado como a un criminal, que te ha ignorado, y que te ha destrozado. Sólo espero que publicar esto, me quite un peso de encima.Esto también me ha enseñado mis límites, y quién está de verdad a mi lado; eso sí, lo he pagado con creces en daño económico, físico y moral", concluye Paco Vallejo.