Moto2: Joan Mir paga la novatada con una vigésimo cuarta posición

Llegar a Moto2 y besar el santo no va a ser tarea fácil, al menos eso es lo que se desprende de la discreta posición que consiguió Joan Mir en su estreno en la categoría intermedia del Mundial de Motociclismo . El vigente campeón de Moto3 solo pudo firmar una vigésimo cuarta posición en la sesión de clasificación para la primera prueba del Campeonato del Mundo. "Ha sido realmente difícil para mí, he luchado mucho para hacer los mismos tiempos que hice en la sesión del viernes, pero no ha sido posible. No estoy seguro exactamente del porqué, así que tenemos que mirar los datos esta noche (por ayer) e intentar sentirnos más cómodos. Seguro que daremos un paso para tener la oportunidad de obtener un buen resultado en la carrera", analizó el piloto mallorquín tras la sesión de clasificación. Por su parte, Álex Márquez, compañero de equipo del piloto balear, logró la pole para la carrera de Moto2, por delante de los italianos Lorenzo Baldassarri (Kalex) y Francesco Bagnaia (Kalex), que completaron la primera fila. En cuanto al resto de españoles, Navarro fue séptimo, Vierge logró la undécima plaza, Iker Lecuona saldrá decimoquinto, Viñales decimoctavo y Barberá decimonoveno.