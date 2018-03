Lista de convocados

Elfacilitó este viernes la lista de, con las grandes novedades de Marcos Alonso (Chelsea), Rodri Hernández (Villarreal) y Dani Parejo (Valencia), la vuelta de Diego Costa (Atlético) y la ausencia destacada de Álvaro Morata (Chelsea).'La Roja' se enfrentará ael próximo viernes 23 de marzo en Düsseldorf y ael martes 27 en el Wanda Metropolitano como preparación para el Mundial, que se disputará del 14 de junio al 15 de julio en Rusia.El seleccionador español ha asegurado que a pesar de no estar convocados para los partidos amistosos ante Alemania y Argentina, jugadores como Álvaro Morata tienen, y ha explicado que era el "momento propicio" para llamar a Marcos Alonso y Dani Parejo."Mañana no es el Mundial, hay jugadores que no están en la lista y que tienen las posibilidades intactas. Estamos ante los dos finalistas del último Mundial. Habrá opciones para todos, y la lista obedece también a matices y lesiones", señaló en la rueda de prensa ofrecida en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, donde explicó que. "Eso no garantiza absolutamente nada. Álvaro también tiene opciones clarísimas", señaló.Sobre el ariete del Chelsea, Lopetegui explicó que suen el conjunto inglés ha hecho que hayan prescindido de él en esta ocasión. "Es un chico que ha venido siempre. Ha atravesado problemas físicos, inactividad y hemos entendido que debía venir otro. Le deseamos que vuelva a jugar con su equipo y pueda tener opciones", aseveró. "Seguro que va a ser protagonista en su equipo y va a hacer un final de temporada extraordinario. Va a tener opciones, no tengo ninguna duda", continuó.El guipuzcoano también analizó la llamada dely del. "Hemos entendido que es el momento propicio, por su estado de forma y por el contexto. Espero que tengamos sensaciones e información más directa. Hay muchos jugadores que merecen venir y no vienen. Tanto Marcos como Dani vienen porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran", expuso.Sobre el, que se estrena en convocatoria con la Absoluta, afirmó que los informes del seleccionador de la Sub-21, Albert Celades, fueron definitivos para llamarle. "Es un chico que nos gusta mucho, es muy joven, es muy completo. Viene de hacer una magnífica temporada. Los informes de Albert son impecables y hemos entendido que era el momento de verle", subrayó.En otro orden de cosas, el técnico de 'La Roja' no quiso hablar de lasrespectivamente, después de que España tuviese opciones de convocarles. "No hablamos de jugadores que no son seleccionables. Tenemos que focalizar el interés en los 24 jugadores. No se puede hacer un intento porque no son seleccionables", indicó "A Lucas le ha convocado Francia y está encantado, y le deseamos mucha suerte", añadió.Por otra parte, el preparador vasco reconoció que. "A Pablo le conocemos muy bien, lo está haciendo fenomenal en el Sevilla", dijo del sevillista, aclarando que "tanto Isco como Iago -Aspas- pueden jugar por fuera" en relación a la ausencia de jugadores de banda. "Está haciendo una temporada sensacional con el Girona, que está haciendo una gran temporada con un gran técnico", afirmó sobre Portu.En este sentido, también aseguró que. "Tiene que hacer lo que está haciendo, jugar bien y meter goles. Tenemos que tomar decisiones y Gerard no ha entrado, pero eso no significa que no sea merecedor de venir. También otros jugadores tienen el mérito de poder estar", manifestó.Sobre los próximos partidos amistosos contra Alemania y Argentina, Lopetegui subrayó su dificultad.La exigencia va a existir, pero las conclusiones no son definitivas, que no se darán hasta la lista final. El nivel de los rivales es interesante para ver nuestra respuesta", concluyó.David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic).Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué y Jordi Alba (Barcelona), Sergio Ramos, Dani Carvajal y Nacho Fernández (Real Madrid), Marcos Alonso y César Azpilicueta (Chelsea).Dani Parejo (Valencia), Rodri (Villarreal), Thiago Alcántara (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Isco Alarcón, Marco Asensio y Lucas Vázquez (Real Madrid), David Silva (Manchester City), y Saúl Ñíguez y Koke (Atlético).Diego Costa (Atlético), Iago Aspas (Celta) y Rodrigo (Valencia).