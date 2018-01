Félix Alonso "No fuimos capaces de gestionar la ventaja"

? El entrenador del Iberostar Palma, Félix Alonso, lamentó que su equipo no fuera capaz de aprovechar la ventaja que consiguió en el segundo cuarto y que se les escapara un "partido que podría haber caído de cualquier lado". "Hemos estado muy bien durante 35 minutos con algún altibajo. Hemos hecho un muy buen inicio de partido con un primer cuarto realmente bueno pero no hemos sido capaces de gestionar quince puntos de ventaja", lamentó el técnico leonés. Alonso reconoce que el equipo ha "cometido errores de no seguir las reglas" defensivas que se habían marcado y que sufrieron en el rebote.