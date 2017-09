De la Morena: "La sensación es que hemos vuelto a perder dos puntos"

No estaba contento Armando de la Morena tras el empate cosechado ante el Lleida. "La sensación que tenemos es que hemos vuelto a perder dos puntos", resumía el técnico del Atlético Baleares tras el 1 a 1 ante el conjunto catalán. "Carl no ha tenido que realizar ninguna parada, no recuerdo ni una. Nosotros sí hemos tenido, aparte del gol, alguna que otra oportunidad en la primera y la segunda parte, pero bueno, está costando ganar en casa y tendremos que sacar fuera lo que no podemos sacar aquí", expuso el madrileño. De la Morena volvió a presenciar un partido desde la grada. El excolchonero cumplía su segundo partido de sanción tras ser expulsado en el derbi palmesano.

Desde la Federación Balear de Fútbol, ubicada en uno de los fondos de Son Malferit, el preparador blanquiazul presenció el encuentro de sus pupilos y apuntó dos penaltis a su favor que el árbitro no pitó: "He visto una mano en el área del Lleida en un balón que iba hacia Xisco y luego, en la última jugada, dicen que a Malik le han agarrado justo cuando iba a golpear, así que han sido dos penaltis que no han pitado. Creo que el árbitro ha estado correcto en general, pero en el área, donde se pueden decidir los partidos, a nosotros no nos ha beneficiado". El entrenador también se refirió al retorno de Gerard Oliva tras su sanción en el partido ante el Real Mallorca y se enorgulleció especialmente porque ese retorno viniera acompañado de gol.

"Es una buena noticia que Oliva haya vuelto y haya anotado, la pena es que haya sido solo uno, porque ha tenido otra oportunidad que al final se le ha quedado un poco atrás. Lo que queremos es ganar y da igual que lo meta Gerard, que lo meta Álvaro o que lo meta cualquier jugador. Nos vamos con la sensación de que hemos hecho méritos para ganar el partido", relataba el técnico madrileño tras el encuentro ante el Lleida.