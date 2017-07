La Federación Española deja al Poblense sin ascenso a Segunda B

La Federación Española de Fútbol decidió ayer dejar sin ascenso al Poblense y benefició a la Peña Deportiva Santa Eulàlia de Ibiza, a quien ha otorgado la plaza del filial del Mallorca en Segunda División B. Así, los ibicencos competirán en el grupo tercero junto con el Mallorca, el Atlético Baleares y el Formentera.

El Poblense seguirá siendo un año más equipo de Tercera División, y su presidente, Molondro, no se lo cree. "Estoy muy sorprendido, me quedo con cara de tonto. Nos lo tenemos que tomar a risa por no llorar. Me esperaba esto, pero no me lo creía", afirmó ayer a este diario. Y es que desde el club pobler esperaban que la Federación siguiera el precedente de la temporada 2013-14, cuando el descenso del Real Madrid Castilla a Segunda B provocó el del Real Madrid C a Tercera División. En aquella ocasión, el Rayo Vallecano B fue el gran beneficiado al ocupar la vacante dejada por el segundo filial blanco.

En aquella ocasión sí que se cumplió a rajatabla el artículo 196.1 de la Federación Española. Textualmente señala que ocupará la plaza vacante "el equipo de mayor puntuación que no hubiese obtenido el ascenso". Un reglón que ahora no se ha aplicado con igual baremo al Poblense, al prevalecer para el juez que la Peña Deportiva ha pasado una ronda del play-off de ascenso, circunstancia en la cual sí que supera al Poblense, que quedó eliminado en la primera fase a manos del Castellón.

El camino que le queda al Poblense es recurrir al Tribunal de Arbitraje, aunque el tiempo corre en su contra. "Recurriremos ante el TAS y adonde sea. Lo haremos porque la Federación, en su contestación, nos da la razón diciendo que sube el equipo con mayor puntuación. Y ese es el Poblense. En cambio, el reglamento no menciona nada referente a la fase de ascenso, y de ahí viene nuestra sorpresa", explicó Molondro, que aseguró que mientras tanto prepararán un equipo para jugar en Tercera.

El propio Molondro reconoció a este diario que el entrenador, Óscar Troya, "tenía bastante adelantado el trabajo de confeccionar un equipo para Segunda B, ya que tanto el reglamento como el precedente del Real Madrid Castilla era bastante claro".

A pesar de todo, Molondro reconoció que Miguel Bestard, presidente de la Federación Balear, ha hecho todo lo posible para desbloquear la situación: "Sé que ha luchado para arreglar este problema, pero al pobre le han dado dos portazos en los morros". El presidente de la entidad poblera criticó también la tardanza de la Española a la hora de remitir el veredicto: "Si esto se hubiese hecho hace quince días, el recurso ya estaría presentado, y quizás sería otra cosa. Aunque según el reglamento estuvieran dentro de plazo, no es muy serio lo que ha pasado, ya que hace tiempo que el Mallorca ha descendido". En cualquier caso, desde Sa Pobla son conscientes de que su recurso quedará en papel mojado. "No tenemos ninguna posibilidad. Si antes estaba convencido de que la plaza en Segunda B nos la darían a nosotros, ahora creo que no tenemos ni una opción", concluyó tajante.



Alegría en Petra

Por primera vez en sus 91 años de historia, el club petrer jugará en Tercera División gracias al ascenso de la Peña Deportiva. El Petra venció el pasado viernes al Santanyí en el polémico partido de 'desempate' jugado en el campo de Na Capellera de Manacor.