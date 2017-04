Joan Mir: "Hubiera firmado estos resultados a principio de temporada"

Tras dos victorias consecutivas, en Catar y Argentina, el piloto de Moto3, Joan Mir, solo pudo firmar una octava posición el pasado Gran Premio de Austin. Pese al resultado, "que hubiera firmado a principio de temporada", el mallorquín continúa al frente del Mundial, a seis puntos del segundo clasificado, Jorge Martín, y a nueve del tercero, John McPhee. Mir dio a conocer ayer, durante una rueda de prensa en la UIB, uno de los problemas que provocó que no pudiera luchar por las primeras posiciones el pasado fin de semana."Durante toda la carrera sufrí mucho. En el inicio me mantuve algo detrás pero ya veía que no podía apretar porque la moto no me acompañaba y tenía que poner mucho de mi parte. Tuve muchos problemas físicos en el lumbar y en las últimas vueltas no me vi con fuerzas para adelantar a ningún piloto", confesó.



Los problemas en el lumbar del piloto de Leopard Racing "no son algo que vengan de ahora" y "además, cuando viajo tan lejos, no tengo a mi lado a los fisios o a las personas que necesito para que me descarguen esa zona". Su rápido crecimiento en los últimos años han propiciado que los dolores sean muy habituales y Mir ha de trabajar una gran "preparación física" para poder estar perfecto en cada carrera.



"Tengo claro que el año que viene quiero pegar el salto a Moto2, además, el tema de que la espalda sufra tanto viene por la postura que tengo que adoptar en la moto, el hecho de subir a categorías más grandes, en teoría, favorecerá que ese dolor desaparezca", relató el pupilo de Dani Vadillo. Además de tener que lidiar con estos problemas lumbares, durante el circuito del Gran Premio de Las Américas la moto tampoco respondió de la mejor manera. "En el motociclismo no es como en el tenis, la raqueta sabes que siempre te va a responder bien y todo depende de cómo lo hagas tú. Pero aquí la moto es el 50% de carrera, si no te responde como quieres, da igual lo bien que puedas estar", explicó Mir a los periodistas.



Por suerte para el piloto de 19 años, los largos viajes en avión se aparcan durante un tiempo y empieza la temporada europea del curso. Jerez acogerá el próximo Gran Premio, "uno de los circuitos que más me gustan y donde más se vive la fiesta del motociclismo". Mir no se exige una victoria, aunque sí espera que las sensaciones "mejoren respecto a la última carrera". "Tampoco puedo ir con la idea de que la siguiente carrera la tengo que ganar sí o sí, porque es muy complicado, pero sí que me gustaría volver a sentir las sensaciones que tuve en Argentina y Qatar, de luchar por estar adelante", relató.



Tras tres Grandes Premios, y con 58 puntos en el casillero, el mallorquín habría firmado un comienzo así en el inicio de temporada. Llegan los circuitos que más le gustan, su adaptación a la nueva moto ha sido perfecta y solo queda seguir trabajando. "Al final, a pesar de esta octava posición, el inicio de temporada ha sido buenísimo, seguimos líderes tras una carrera en la que no me salió casi nada bien y prefiero que me haya pasado ahora que faltando menos carreras y jugándome quizás el campeonato. No se puede decir que esté contento con el resultado pero tampoco se acaba el mundo aquí. Ahora viene Europa", zanjó.