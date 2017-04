"Lo analizaremos y veremos si recurrimos"

El presidente del Collerense, Tomeu Verd, se mostró ayer cauto a la hora de valorar la resolución del Comité de Competición, aunque avanzó que estudiarán el fallo. "Nosotros analizaremos la decisión del Comité y luego determinaremos si recurrimos o no", comentó serio el máximo mandatario bermellón, que añadió: "No nos parece justo que se trate a ambos clubes por el mismo rasero ya que los hechos dicen que nosotros tuvimos un comportamiento deportivo". En cuanto a la multa, Verd la acepta aunque no está de acuerdo con ella. "La pagaremos principalmente porque no queremos generar más problemas y para zanjar ya este tema", dijo resignado. El Collerense infantil tendrá que jugar en el Molinar, Son Sardina o Son Cladera.