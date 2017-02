Juanito: "No lo esperábamos, hemos sufrido muchas pérdidas de balón"

El entrenador del Palma Futsal, Juanito, se mostró resignado por el empate ante el Levante, que está en la parte baja de la clasificación. "No lo esperábamos, esta es la verdad, pero son situaciones que se pueden dar. Ahora todo el mundo se está jugando muchas cosas. La clasificación no demuestra el potencial del Levante, tiene jugadores de calidad y nosotro no hemos estado acertados, hemos sufrido muchas pérdidas de balón que habitualmente no tenemos. Si hacemos lo más difícil, que es meter el tercer gol, luego no te pueden empatar después en un rechace", lamentó el preparador catalán.

Por su parte, el capitán Antonio Vadillo reconoció que el resultado frente al conjunto valenciano había sido justo. "Reconociendo que no hemos estado bien, el empate es justo, pero después del 3-2 ha sido una lástima encajar este último gol", dijo el jerezano. "Ha sido un partido bastante igualado.Hemos empezado muy bien, pero a partir del 2-0 ellos han empezado a dominar el ritmo del juego. Hemos estado bien circunstancialmente, la segunda parte aguantamos en inferioridad, pero la verdad es que se veía que no estábamos bien y hemos tenido muchas pérdidas y por eso lo hemos terminado pagando", reflexionó ante los periodistas.