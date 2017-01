"Tengo que dar un diez a todos por su actuación"

El técnico del Palma Air Europa, Xavi Sastre, quiso valorar al final del partido el gran esfuerzo de sus jugadores para sacar el complicado encuentro ante el Melilla con las importantes bajas de Asier Zengotitabengoa, Cláudio Fonseca y Khalid Mutakabbir con las que afrontaban este encuento. Por ello, Sastre le dio todavía más valor a este triunfo ante el conjunto norteafricano entrenado por Alejandro Alcoba. "Dar la enhorabuena a mis jugadores porque con todas las dificultades físicas que tenemos no era fácil afrontar este partido. Les tengo que dar un diez a todos", manifestaba orgulloso el entrenador y director deportivo del conjunto mallorquín.

Sastre admitió que en cuanto a juego el equipo pudo dar más pero explicó que fue un triunfo "de raza" que mantiene con vida a su equipo en la pelea por entrar en el play-off por el ascenso. Lo más importante era sumar un triunfo que no alejara a los mallorquines del objetivo porque de caer a la novena plaza se hubiera alejado a tres partidos. "Me voy contento pero en mi cabeza ya pienso que tenemos problemas graves de jugadores. Nada de euforia. Teníamos que ganar para mantener las esperanzas. Si perdíamos no estaría todo perdido pero es verdad que se hubiera complicado mucho el panorama", explicó el técnico del Palma Air Europa. Desde ya, el conjunto mallorquín piensa en el difícil partido del próximo domingo en la cancha de otro rival directo como es el Leyma Coruña, que suma dos triunfos más que el cuadro balear, por lo que urge una nueva victoria.