'El Romi de Venus', o la intimidad del artista

Poesía, escultura y pintura. Y también vídeo y braille. Son los lenguajes con los que se levanta El Romi de Venus, la muestra interdisciplinar que el artista Tomeu Estelrich presenta desde mañana al 10 de febrero en el Centro de Historia y Cultura Militar, en Palma. La intención es mostrar la intimidad de los personajes que Estelrich ha elegido para homenajear con esta propuesta, una muestra llena de objetos, retratos y espejos que quieren evocar a esa persona: "La intimidad es donde se ve la parte humana de los artistas, y es muy importante porque define sus obras", apunta.

La obra completa son 38 instalaciones, pero en el Centro de Historia y Cultura Militar solo hay 30. Según el artista, hace más de cinco años que el proyecto va cogiendo forma. "He tenido que hacer mucho trabajo de documentación para conocer la intimidad de los personajes, de búsqueda de objetos para la instalación? hace mucho tiempo que trabajo con esta obra". Una obra que no da por acabada, porque "no me gusta dar nada por acabado".

La comisaria, Yolanda Trigo, ha descrito el proyecto como "ambicioso" y "complicado de coordinar". Trigo ha explicado que ha sido así porque la obra también es colectiva, ya que cada personaje cuenta con un poema o un texto escrito por autores contemporáneos, como Lucia Pietrelli, Pau Vadell, Ponç Pons, Antònia Vicens o Valerio Grutt, entre muchos más. La muestra tiene también una parte audiovisual de la que se encargaron los intérpretes Marta Barceló y Biel Jordá, y que cuenta con música de Joan Vidal.

Una de las cosas que quizá llama más la atención de esta exhibición es que una de las instalaciones, la que está dedicada al poeta Joan Brossa, está escrita en braille para que las personas ciegas también puedan apreciar el arte.

La obra de Estelrich, El Romi de Venus, descubre la intimidad de personajes tan cercanos como Blai Bonet, Toni Catany, Mercè Rodoreda o Ramon Llull, y tan internacionales como Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Marylin Monroe o Francis Bacon.