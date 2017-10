El festival Evolution rinde homenaje al cineasta canadiense Paul Haggis

La sexta edición del Evolution Mallorca International Film Festival se inaugurará el 26 de octubre con una gala de apertura que rendirá homenaje en persona al director canadiense y ganador de tres Oscars, Paul Haggis. El certamen que se prolongará hasta el 4 de noviembre, presentará doce películas y ocho documentales, además de 30 cortos internaciones, una sección especial de vídeos musicales comisariada junto a Los Angeles Music Video Festival, además de eventos nocturnos adicionales y proyecciones especiales. De este Evolution cabe destacar el estreno en España de The Swan of Sway Lake, un estreno que contará con la presencia del director y escritor, Ari Gold. También se proyectará la aclamada película noruega Thelma de Joachim Trier, además del exitoso título en Sundance The Big Sick con Kumail Nanjiani y Zoe Kazan. También se proyectará el documental Vida y muerte de un arquitecto. Otro estreno será Barrage protagonizado por Isabelle Huppert y su hija Lolita Chammah.