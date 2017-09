Jandro: "El miedo hay que saber usarlo para bien, no puedes paralizarte"

Alejandro López García es conocido por el gran público televisivo como Jandro. Además de mago, recorre diferentes auditorios para hablar sobre cómo superar el miedo con humor.

P Viene a Palma a dar una charla, quizá su faceta más desconocida...

R Parto de la base que todos somos creativos y que la creatividad es un músculo como cualquier otro y hay que entrenarlo. Si lo entrenas lo suficiente, puedes darte cuenta de que tienes más ideas. El problema es que en este proceso, a la hora de poner en marcha las ideas, te das cuenta de que no te atreves, porque lo que te da miedo es ponerlas en práctica, por el miedo al rechazo, al ridículo, al que dirán, a lo desconocido... A lo largo de la charla voy explicando, con ejemplos prácticos de lo que me ha pasado, cómo he ido venciendo estas trabas, que al final son psicológicas, son impedimentos que se pone uno mismo. La idea no es imponer nada a nadie, sino contar las cosas que a mí me funcionan, para que la gente pueda coger lo que le interesa, pueda ponerlas en práctica y a lo mejor también les funciona.

P ¿El humor como antídoto?

R A veces cuesta lo mismo alegrarse que enfadarse y, enfadándote, lo que haces es cerrarte en banda y lo que necesitas es abrirte, ver otros puntos de vista. A veces necesitas autocrítica y sentido del humor para quitarle hierro al asunto. Muchas veces, te das cuenta de que no es tan grave lo que te está pasando, ni tiene tanta repercusión. El humor es una forma de ponerte los pies en el suelo, aparte de divertirte y ser mucho más feliz.

P Dice que el rechazo nos hace esforzarnos más.

R Sí, tienes que ser consciente de que igual que tú estás trabajando en una dirección, hay muchísima gente más haciéndolo y no hay pastel para todos. Si tú te quedas en la primera idea y esa es por la que vas a luchar, a lo mejor hay una persona que ha estado trabajando en una idea y en otra y en otra... Y lo va a conseguir antes que tú. Creo que nunca te puedes quedar en la primera idea. Busca otra cosa. A lo mejor encuentras diez ideas y te das cuenta de que la buena era la primera, pero tú ya sabes por lo que esa es buena, y puedes lucharla y defenderla mucho mejor. Si es fácil, lo hace todo el mundo. Al final, es echarle horas con ilusión y pasión, porque cuando llegan los momentos duros, la pasión es esa gasolina extra que necesitas.

"A veces necesitas autocrítica y sentido del humor para quitarle hierro al asunto"

P Con los años de experiencia y las múltiples cosas a las que se dedica. ¿Todavía siente miedo?

R El miedo siempre está ahí. El día que no tenga miedo es que algo ha pasado, ya te has acostumbrado y no vas a hacer nada bueno... Ahora mismo estoy montando un número de cinco minutos con una orquesta sinfónica de 80 músicos y con proyecciones... El director de orquesta me preguntaba ´¿sabes hacerlo?´ Y no. Pero yo lo pongo en marcha y sé que en dos semanas, ese día, va a salir perfecto. El miedo hay que saber usarlo para bien, lo que no puedes es paralizarte. No puedes entrar en pánico.

P ¿Qué retos se ha planteado en El Hormiguero?

R Seguir sorprendiendo al público. Lo que hay que hacer es intentar cosas que realmente te dan miedo, esa es la clave de poder seguir un año, diez, los que sean.