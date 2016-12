Un oso vestido de flamenca ataca a una presentadora en Rusia

La presentadora de una televisión rusa ha vivido una experiencia que difícilmente podrá olvidar, después de que un oso la haya atacado en directo. El animal, de nombre Bonya y vestido como una flamenca, debía actuar en un espacio televisivo de un canal ruso. Mientras estaba comiendo tranquilamente de la mano de su cuidador, justo antes de pasar al plató, la presentadora se acercó al animal por detrás e intentó acariciarle el cuello. Justo en este momento, el animal se sintió amenazado y reaccionó con gran agresividad y dando varios zarpazos, uno de los cuales se enganchó con la ropa de la presentadora y provocó que cayese al suelo.

Afortunadamente para ella, el cuidador consiguió apartar al oso de su víctima y calmarlo. Finalmente, la víctima del ataque no sufrió ninguna herida y salió ilesa del incidente. No obstante, tuvo que abandonar el plató visiblemente nerviosa tras un susto que no olvidará jamás.