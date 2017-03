VIERNES 3

-Al concierto de Marcel Cranc, porque hacía demasiado tiempo que no se veía en los escenarios a este prodigio de sensibilidad, porque lo que canta y lo que narra Miquel Vicensastre son lacerantes verdades y confortadoras mentiras, porque sus canciones son tesoros de nuestro cancionero desde hace ya varios álbumes, y porque además ocurre el privilegio de que presenta nuevo disco.

Marcel Cranc: presentación de La vertadera historia. Auditòrium Sa Màniga (Son Galta 4, Cala Millor), 8 €, 10 € con CD, este o cualquiera de sus anteriores álbumes.

-Al concierto de The Wheels, porque son una de las más brillantes joyas de la escena reciente, porque su pop rock luminoso con justos apuntes de melancolía soleada hace tiempo que vienen fascinando, porque presentan un disco que apunta a maravilla que además ha sido producido en su mayor parte por el indispensable Paco Loco, y porque sus muchas virtudes les llevarán a debutar este año en el Primavera Sound.

The Wheels: presentación de The year of the Monkey. Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89), 21 h., 15 €.

-Al Lisboa, porque vuelven a tener en concierto a Leonmanso, porque el menorquín Llorenç Marquès factura canciones de categórica altura, porque es intimista pero también universal, porque quien habla de su música lo hace de ternura y también de lo surreal, y porque cerrarán la noche los jitazos indie de su seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso.

Leonmanso (concierto, 22:30 h., 5 €, reservas en novocafelisboa@gmail.com) + Conejomanso (DJ, de 0 a 4 h.). Novo café Lisboa (Sant Magí 33).

-Al concierto de los colombianos Morat, porque su pop amable y radioformulable ha calado, porque su canción Cómo te atreves ha sonado hasta la saciedad en los canales masivos, y porque tal ruido mediático justifica acudir a descubrir el resto de su cancionero y a comprobar cómo lo defienden en directo.

Morat. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 24/35 €.

-Al concierto de Cuckoo’s Band, porque facturan muy buen funk, blues y r&r, porque es a una hora asequible no demasiado tarde por si uno no quiere alargarse y porque es en Xocolat, heroica resistente entre las tiendas de música.

Cukoo’s Band. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20:30 h.

-Al Backstage, porque abre la noche el concierto de Turnedo, porque es una banda homenaje al indie español más accesible, revienta pistas y emocionante, porque sus conciertos son de los que se oye más cantar al público que a la banda de lo bien que clavan las versiones, y porque la noche seguirá con las habituales coordenadas comerciales bastante bien entendidas de la casa.

Turnedo (tributo al indie español, concierto a las 0 h., 5 € con cerveza/refresco). Backstage (Porto Pi 4), hasta las 6 h., 8 € c.c. / 13 € dos copas hasta las 2 h., 8 € c.c. / 15 € dos copas hasta las 3 h.

-Al Mood, porque es uno de los beach club con más encanto de la isla, porque los viernes su elegantón espacio acoge las noches de salsa, porque se puede cenar y después bailotear.

Salsa y bachata. Bar y restaurante Mood Beach (Carretera Palma-Andratx km. 11, Costa d’en Blanes, Calvià), a partir de las 23 h.

-Al Kaelum, porque sus fiestas We Love Fridays lo petan y lo sabes, porque siempre hay ambientazo y lo sabes, porque no se llena de críos y lo sabes, porque te ponen hiena como nadie sea con house, indie accesible u ochenterismo, y porque para después tienen dos salas para que vayas rulando a tu antojo.

We Love Fridays con Javi López + PopNorama con Kiko Rodríguez. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 23 a 5 h.

-Al Sabotage, porque arrancan la noche con conciertos, porque Deadwood Tree presentan su primer EP de más que estimable metal y postmetal con ramalazos doom, porque telonean Marasme y sus sólidas tormentas sónicas, y porque cerrarán la noche los DJs habituales de la casa con su eficaz populismo entre moderno y cafre.

Deadwood Tree: presentación de Sovereign + Marasme (concierto, 22 h., 5 €, 10 € con vinilo). DJ Fraude & Nyè (DJs, de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n).

-Al Maraca, porque han confeccionado un menú más que diverso con las rumbas jaleosas de Tom Trovador de inicio junto con los ritmazos bass y dub del colectivo Mas Vibes para cerrar.

Mas Bass vol. 1: Tom Trovador + Lups Digga & KLS. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), de 23 a 5 h.

-Al Three Lions, porque cierran suficientemente tarde, porque es un local bastante acogedor y cómodo, porque tiene muchos rincones en los que acomodarse y hacer tu hueco, y porque el viernes habrá banda tributo a los temazos de Red Hot Chili Peppers.

By the way (tributo a Red Hot Chili Peppers). Three Lions (Avinguda Gabriel Roca 3), de 11 a 5 h., concierto a las 0 h.

-Al Brooklyn, porque es un nuevo local dedicado a la electrónica fiestera, porque tiene la sala de bienvenida con la luz suficiente y la inferior con la poca luz suficiente para fomentar el ponerse hiena, y porque hay buen y moderno putrum hasta las tantas.

Isgud: Ángel Linde + Tato. Brooklyn Club (Dameto 6, Santa Catalina), de 23 a 5 h.

-Al Garito, porque es el templo de la modernidad bien entendida, porque programan electrónica con peso específico, porque el viernes tienen a dos pesos pesados de los ritmos lúdicos, porque el gancho de las fiestas Rex existe y todo el mundo lo sabe.

Rex Party: Nacho Almagro + Ralfus. Garito Cafè (Dársena de Can Barbarà s/n), de 20 a 4 h.

-Al Barbero, porque es uno de los antros de electrónica más clásicos de la noche palmesana en el mejor sentido de la palabra, porque llevan años programando farra con ambición, y porque el viernes tienen a dos hábiles capitanes de la electrónica fiestera con sustancia.

The Southnormales. El Barbero (Jaume Ferrer 3, La Lonja), de 23 a 3:30 h.

-A la nueva edición del mercadillo Vintage Flea Market, porque es una de las mejores opciones para comprar moda y complementos estilosos de segunda mano, porque complementarán con música desde la cabina montada al efecto y porque será en Casa Planas, cada vez más espacio de referencia en el ocio palmesano.

Mercadillo Vintage Flea Market. Con The Southnormales. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), de 18 a 23 h.

-Al Mercado de San Juan, porque además de una completísima y muy variada oferta gastronómica se puede uno poner cafre con la electrónica que sirve un sólido clásico de la escena como Boris Cantero.

Mercado de San Juan. Emperadriu Èugènia 6 (S’Escorxador), de 10 a 0 h. Boris Cantero a partir de las 20 h.

-A la sala Trampa, porque se han convertido por derecho propio en un referente de la oferta cultural de peso específico y también de la fiesta en general, porque abren la noche con su siempre abarrotada función de impro, y porque seguirán con el Gran torneo de las artes marciales de impro, despiporre donde los haya en el que ocho parejas de improvisadores pelearán verbal y dialécticamente por la Copa Trampa de la Impro, y porque habrá música y cerveza por doquier hasta el cierre, que como en los mejores locales nunca se sabe a qué hora será.

Trampa Teatre: El escritor (impro, 20:20 h., 7 €) + Gran torneo de las artes marciales de impro (23 h., 6 €) + Música y cerveza por doquier hasta el cierre a las... Sala Trampa (Caro 19).

*Sopas mallorquinas regala una entrada doble para la función del sábado de Trampa Teatre a las 20:20 h., que ganará la primera persona que envíe un mail a sopasmallorquinas@gmail.com con el asunto “LosTrampaSiempreLoPetan”

-A ver la reposición del montaje Un matrimoni de Boston, porque es un texto clásico del gigante David Mamet, porque lo lleva a escena Rafel Duran, porque este mallorquín es uno de los directores más reputados de la órbita catalana, y porque el trío que lo interpreta tiene un bagaje y una altura bastante de escándalo.

El somni Produccions presenta: Un matrimoni de Boston, de David Mamet. Dirigida por Rafel Duran, con Agnès Llobet, Lluqui Herrero y Maria Bauçà. Teatre municipal de Bunyola, 21:30 h., 5 €.

-A la Fira del ram, porque la tradición manda, porque siempre merece visita una atracción clásica, porque es para pequeños, medianos y mayores, porque hay atracciones, entretenimiento, casetas, comida y más para todas las edades.

Fira del ram. Polígono Son Fusteret, lun-vie 17-23 h., sab-dom-fest 10-0 h., hasta el 23 de abril.

-A la exposición de Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? de Teresa Matas, porque es una antológica de sus trabajos producidos en los últimos treinta años, porque los expertos señalan su independencia en discurso, formatos y técnicas, porque es una figura ineludible de nuestra escena artística.

Teresa Matas: Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? Comisariada por Nekane Aramburu con la colaboración de María José Corominas, Ana Bàrbara Cardellà Corominas, Pilar Rubí y Magda Albis. Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10, de 10 a 20 h., domingo de 10 a 15 h., lunes cerrado), hasta el 7 de mayo.

-A la nueva exposición en TACA, porque programan artistas jóvenes con firme voluntad de estilo y lenguaje de personalidad creciente, porque cada vez que te convocan puedes acudir con la certeza de que vas a encontrar a un creador interesante, porque en esta ocasión se trata de los dibujos y collages de Josep Santamaria.

Josep Santamaria: Further. TACA (Sant Feliu 17, local 12), de 20 a 23:30 h., hasta el 3 de marzo.

-A la exposición Stupid 90’s, porque es la primera muestra individual de Ofise, porque partiendo del grafiti desarrolla ideas y técnicas para pasearse con propiedad por otros lenguajes como el cómic o la estética tatuajera, porque es una iniciativa de Línea 6, porque es la tienda de referencia en el mundillo del hip hp y la cultura urbana callejera, y porque la música que redondeará la fiesta la pondrá el gran Bocabeats.

Exposición Stupid 90’s de Ofise + Bocabeats DJ. Línea 6 (Ample de la mercè 20), 20 h.

-A la exposición de Andrés Amicone, porque tiene mucha perspicacia para utilizar y reinterpretar iconos contemporáneos para sus pinturas sobre madera y material reciclado.

Exposición de Andrés Amicone. Perruqueria Botons (Plaça Raimundo Clar 15), de 9:30 a 19:30 h.

SÁBADO 4

-A la segunda edición de Bloque, porque es un maravilloso despiporre de música y arte, porque la propuesta es tan amplia y variada que da para pasarse varias horas viendo y descubriendo, porque habrá exposiciones, instalaciones, arte en directo y música en un menú casi inabarcable, y porque el sarao será en el fascinante multiespacio de Casa Planas, porque el fin de fiesta será en el bendito Lisboa, y porque pincharán jugones de tremenda altura

Segunda edición de Bloque. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), de 18 a 23:30 h., programa completo aquí. Fin de fiesta en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), de 23:30 a 4 h. con RTO + Funktaztic + Yoyovic + Triqui.

-Al concierto multitudinario en apoyo de Valtonyc, porque significarse en público en contra de una de las mayores cacicadas de la historia reciente es justo y necesario, porque la desproporcionada condena que le ha caído a alguien que solo es un músico ya es historia negra de este país.

Concierto de apoyo a Valtonyc: Aucell Cantaire + Carles Grimalt + Vers endins + Jorra i Gomorra + Toni Rissos Soler + Tomeu Quetgles + F/E/A - Forces Elèctriques d'Andorra +Lost Fills +Mateu Xurí + Maribel Servera Matamalas + Dame Ke Fume + El Hermano L + Toninaina + Els Últims Fills del Bosc + Al Mayurqa + Germans Martorell. Patio de la antigua escuela Sa Quintana (Sineu), de 18:30 a 1 h.

-Al Kaelum, porque interpretan mejor que nadie el populismo con tu diversión como único objetivo, porque arrancan con el siempre abarrotado Tardeo y porque siempre acaban la noche con los clásicos imbatibles de los 80, 90, 2000 y hasta el día de hoy.

Tardeo. DJ invitado: Salva Gremlin. DJ residente: J. Gual (de 16 a 22 h.). Kaelum Essence (de 23 a 5 h.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

-Al tardeo electrónico del Mojito, porque con la excusa de un cumpleaños arrancan la tarde con electrónica accesible de la mano de las promotoras Zulos y Sinapsis, porque eso significa juerga democrática sin complicaciones.

Tardeo electrónico: Tommy + Fabian Roelandt + Cumpleaños de Joanet. Mojito (Torrent 1), a partir de las 18 h.

-A la presentación del nuevo EP de Hombre Lobo Internacional, porque el lobo lo tiene y lo sabes, porque tiene la presencia, el directo y los temazos, porque lo que aúlla el lobo es misa y porque llenará el sótano del Maraca de rock&blues&trash.

Hombre Lobo Internacional: presentación del EP Thank Lord + Finito de Nou Barris & DJ Ridoo. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), de 23 a 5 h., concierto a las 0 h., 5 €, 10 € con EP.

-A la nueva edición del Chandal Contest, porque se trata de ir a bailar con dicha prenda para reivindicar la comodidad y el desprejuicio estilístico, porque habrá concurso y también la posibilidad de fotografiarse en su ya mítico photocall y porque el menú sonoro lo ponen jugones de los ritmazos transversales.

Chandal Contest: Wateq + Amoniako + Peti Roi. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), a partir de las 23 h., 5 € c.c.

-Al Mood, porque es uno de los beach club con más encanto de la isla, porque los sábados su elegantón espacio anuncia noches de disco y boogie, porque se puede cenar y después bailotear.

Boogie Nights. Bar y restaurante Mood Beach (Carretera Palma-Andratx km. 11, Costa d’en Blanes, Calvià), a partir de las 23 h.

-Al Sabotage, porque lo peta y lo sabes, porque empezarán a las seis de la tarde y porque porque cerrarán los DJs habituales de la casa, siempre modernos y siempre heterodoxos.

Sabotarde (a partir de las 18 h.). + DJ On the Floor & Kate Donovan (de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina).

-Al fiestote por el quinto aniversario de la emisora Vicious Radio, porque para tal magna ocasión se junta un ejército de DJs de electrónica festiva con el objetivo de arrasar oídos, cinturas y pies, porque arrancará de día y acabará también de día, es decir, más de doce horas después.

Quinto aniversario Vicious Radio. Cati Moreno + Álex Losa + Sound Syndicate + Kike González + Rafa González + Mili Takeshi (The Clubber: Catalunya 4, de 16 a 23 h.). Vikenzo + Willy de Loren + Pedro Silva b2b Danny Fernández + Nacho Almagro b2b Ralfus + César del Río + Rosana Nun (Subzhero: Joan Miró 322, de 23 a 6 h., 15 € dos copas con flyer de The Clubber antes de la 1 h.).

-Al Brooklyn, porque es un nuevo local dedicado a la electrónica fiestera, porque tiene la sala de bienvenida con la luz suficiente y la inferior con la poca luz suficiente para fomentar el ponerse hiena, porque arrancan ya por la tarde con el Aftermarket con un hábil chef de electrónica batida con jazz, soul, funk y reggae como invitado, y porque para la noche hay putrum suficientemente estiloso hasta las tantas.

Aftermarket con Fernando Cerviño (de 17 a 23:30 h.) + Long Play: Igor + Joaquín Bruzzone (de 23 a 5 h.). Brooklyn Club (Dameto 6, Santa Catalina).

-Al Garito, porque es el templo de la modernidad bien entendida, porque programan electrónica con peso específico, y porque el sábado tiene a dos delanteros centro infalibles del meneo electrónico.

Álex Caro & Sote de Lino. Garito Cafè (Dársena de Can Barbarà s/n), de 20 a 4 h.

-Al Barbero, porque es un clásico perenne de la noche más fiestera en La Lonja, porque programan buena electrónica a pistón con un puntito accesible, y porque el sábado habrá misa techno con el capitán de la casa Pepe Arcade, alma y cerebro de las fiestas Consumed.

Pepe Arcade. El Barbero (Jaume Ferrer 3, La Lonja), de 23 a 3:30 h.

-Al Warehouse, porque ofrecen electrónica necesariamente underground, porque ponen electrónica de batalla para no salir vivo, porque en una ciudad que se pretenda viva deben existir opciones para alargar la noche lo que a uno le venga en gana, y porque el sábado hay nueva edición de las Analog Dinner y además cumpleaños de Rubén, uno de los alma mater de la casa.

Analog Dinner: Cecilio + Bruno di Paolo + Rubén Sánchez & Txus Rosado. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 23 a 5 h., 10 € c.c.

-Al Shamrock, porque hace bastante tiempo que se ha posicionado como buen lugar para la farra, porque da igual quien toque que siempre está hasta arriba, porque tienen el gran detalle de programar música en directo cada día, porque cierran suficientemente tarde, y porque el sábado habrá pop, rock, funk y soul universal.

Souldrivers. Shamrock (Passeig Marítim 3), hasta las 5 h., concierto a las 0 h.

-Al Saratoga, porque es un local cuco y cómodo, porque además tiene una terraza con vistas de escándalo sobre la ciudad, porque siguen con su buena labor de programar grandes bandas locales de blues hasta jazz, y porque el sábado tienen a las efectivas Zone Sisters.

Zone Sisters. Saratoga Blue Jazz Club (séptima planta del hotel Saratoga, Passeig Mallorca 6), 23 h.

-A Tunnel, porque son heroicos resistentes de la música en directo, porque son el templo del rock, metal, hardcore y punk, y porque el sábado tiene banda tributo al hard rock ochentero.

Rock of Ages. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 23 a 6 h., consumición mínima 5 €, 6 € después de la 1 h., concierto a las 0 h.

-A la Sala Trampa, porque sus funciones lo petan y lo sabes, porque abrirán la noche con su siempre abarrotada función de impro, y porque habrá música y cerveza por doquier hasta el cierre, que como en los mejores locales nunca se sabe a qué hora será.

Trampa Teatre: Tiempo real (20:20 h., 6 €) + Música y cerveza por doquier hasta el cierre a las... Sala Trampa (Caro 19).

*Sopas mallorquinas regala una entrada doble para la función del sábado de Trampa Teatre que ganará la primera persona que envíe un mail a sopasmallorquinas@gmail.com con el asunto “LosTrampaSiempreLoPetan”

-A ver el musical infantil Frozen. La reina de gel, porque nunca es demasiado pronto para llevar a los niños a que descubran y se aficionen al teatro y al musical, porque en el teatro todo es verdad, y en los musicales el encanto existe.

Frozen. La reina de gel. Auditòrium de Palma (Passeig Marítim 18), sábado y domingo a las 18 h., 25 €.

-A la tercera calçotada de sa Vilanova, porque ya es un clásico ineludible de estas fechas acercarse a un pueblo con encanto para jartarse a comer calçolts, porque es temporada y cualquier excusa del calendario para comer y beber al fresco debe aprovecharse.

III calçotada popular. Con talleres, xeremiers, glosas, bailes, correfocs, etc. Parc de sa Vilanova (Esporles), de 11 a 22 h.

-A la fiesta de clausura de la semana de actos por el noveno aniversario del Molta Barra, porque es uno de los bares y puntos de encuentro más carismáticos de la ciudad, porque su empeño dinamizador es adorable y necesario desde hace años, y porque habrá comida gratis con la bebida, mercadillo, happy hours, música, etc.

Fiesta noveno aniversario Molta Barra: paella y fideuá gratis con la bebida (14 h.) + Happy hour con 2x1 de cañas y combinados a 4 € (de 16:30 a 18:30 h.) + DJ Alberto 24 horas (de 16:30 a 20:30 h.) + The Winemakers (concierto, 21 h.). Molta Barra (Pes de la farina 12).

-Al vermut de La Office, porque pocas propuestas hay mejor que arrancar el sábado con cañas, tapas y temazos de fondo, y porque basan su menú sonoro en el brit pop.

Britvermut. La Office (Comte de Barcelona 3), de 11 a 15 h.

*Sopas mallorquinas te invita a un vermut, que se tomarán a nuestra salud las dos primeras personas que envíen un mail a sopasmallorquinas@gmail.com con su nombre más el asunto “Office”.

-Al estreno en Palma de las fiestas Aixeca’t i balla, porque son encuentros “sin”, sin alcohol ni añadidos, porque se trata de empezar el día bailando y evitando hablar entre los asistentes para así liberar energías y tal.

Aixeca’t i balla. Casal de barri de El Terreno (Dos de maig 1), de 12 a 16 h., 10 €.

-A la nueva edición de la Fireta dels encants de la Misericòrdia, porque pocos planes hay mejor para la mañana del sábado que acercarse a husmear entre una montaña de artículos de segunda mano y llevarse a casa cualquier chuchería con encanto, y porque celebrarán su sexto aniversario.

Fireta dels encants: libros, cómics y coleccionismo. Jardines de la Misericòrdia (Vía Roma 1), de 10 a 14 h.

-A la Fira del ram, porque la tradición manda, porque siempre merece visita una atracción clásica, porque es para pequeños, medianos y mayores, porque hay atracciones, entretenimiento, casetas, comida y más para todas las edades.

Fira del ram. Polígono Son Fusteret, lun-vie 17-23 h., sab-dom-fest 10-0 h., hasta el 23 de abril.

-A la exposición de Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? de Teresa Matas, porque es una antológica de sus trabajos producidos en los últimos treinta años, porque los expertos señalan su independencia en discurso, formatos y técnicas, porque es una figura ineludible de nuestra escena artística.

Teresa Matas: Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? Comisariada por Nekane Aramburu con la colaboración de María José Corominas, Ana Bàrbara Cardellà Corominas, Pilar Rubí y Magda Albis. Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10, de 10 a 20 h., domingo de 10 a 15 h., lunes cerrado), hasta el 7 de mayo.

-A la nueva exposición en TACA, porque programan artistas jóvenes con firme voluntad de estilo y lenguaje de personalidad creciente, porque cada vez que te convocan puedes acudir con la certeza de que vas a encontrar a un creador interesante, porque en esta ocasión se trata de los dibujos y collages de Josep Santamaria.

Josep Santamaria: Further. TACA (Sant Feliu 17, local 12), de 20 a 23:30 h., hasta el 3 de marzo.

-A la exposición Stupid 90’s, porque es la primera muestra individual de Ofise, porque partiendo del grafiti desarrolla ideas y técnicas para pasearse con propiedad por otros lenguajes como el cómic o la estética tatuajera, porque es una iniciativa de Línea 6, porque es la tienda de referencia en el mundillo del hip hp y la cultura urbana callejera, y porque la música que redondeará la fiesta la pondrá el gran Bocabeats.

Exposición Stupid 90’s de Ofise + Bocabeats DJ. Línea 6 (Ample de la mercè 20), 20 h.

-A la exposición de Andrés Amicone, porque tiene mucha perspicacia para utilizar y reinterpretar iconos contemporáneos para sus pinturas sobre madera y material reciclado.

Exposición de Andrés Amicone. Perruqueria Botons (Plaça Raimundo Clar 15), de 9:30 a 19:30 h.