Madres con hijos con discapacidad: sin ayudas para las terapias en el año de la pandemia

Chelo Ferre es madre de dos mellizas con parálisis cerebral: Sofía y Teresa, de 17 años. Es una de las familias que este año se ha quedado sin subvención del IMAS para las terapias de fisioterapia porque la convocatoria se quedó sin crédito, una situación que ha afectado a más familias con personas con discapacidad. Sofía sí ha conseguida la ayuda en este periodo, pero no Teresa. "Y no lo entiendo, porque no me llamaron para entregar la documentación de mi hija", cuenta. El problema no se queda sólo ahí. Chelo aún está esperando poder cobrar la subvención del IMAS para terapias del año 2018. "He llamado como doce veces y no me dan una explicación. Me siento maltratada por la administración", confiesa.