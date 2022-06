Son Moix despidió a Salva Sevilla y Manolo Reina, dos leyendas del Mallorca. Emocionados, con lágrimas en los ojos, pero «algo dolidos» por las formas que ha tenido el RCD Mallorca de comunicarles su salida, el centrocampista almeriense y el meta malagueño agradecieron a los aficionados el cariño que les han brindado estos años.

"Aquí tendréis siempre a un mallorquinista más", manifestó Reina durante el acto. Por su parte, Sevilla afirmó: "Nunca me olvidaré de todo lo que me ha dado la afición. Hay cosas que no se compran con dinero. Soy un mallorquinista más y os seguiré de muy de cerca».