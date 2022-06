Son Moix se ha despedido esta tarde de sus dos leyendas. Salva Sevilla y Manolo Reina dicen adiós al club cuya camiseta han vestido durante las últimas cinco temporadas. El centrocampista almeriense y el meta malagueño apenas han podido aguantar las lágrimas durante el parlamento que han pronunciado ante la afición.

Los ya exjugadores del Real Mallorca han estado acompañados por cerca de dos millares de aficionados que no han querido desaprovechar la ocasión para despedirse de dos de sus ídolos, dos jugadores que aterrizaron en el club bermellón en el verano de 2017 y que durante las últimas cinco temporadas han vividos hasta tres ascensos y una permanencia en las filas del equipo rojillo.

"En primer lugar, muchas gracias. Hoy es un día un poco complicado para mí porque nos vamos de un sitio donde, desde el primer día, nos habéis tratado como una parte de la familia. Vine aquí hace cinco años. He pasado un tiempo maravilloso, me habéis trato genial. Me voy feliz por haber podido dejar a este equipo en Primera. Me faltan palabras para agradeceros todo lo que me habéis hecho sentir. Espero haber estado a la altura. Aquí tenéis un mallorquinista más de por vida. Muchas gracias a todos", ha manifestado Manolo Reina durante el acto celebrado en el feudo bermellón.

"Gracias por venir en un día tan especial. Esto es más difícil que el día de Pamplona y todo", ha bromeado Salva Sevilla. "Quería dar las gracias a Recio y Molango por darme las gracias de participar en este club. Siempre he intentado dar el máximo siempre y me he sentido muy orgulloso de vestir la camiseta de este club. No me quiero olvidar de compañeros, técnicos y personal del club, gracias por vuestro apoyo y por vuestro respaldo. Tanto yo como mi familia hemos sido muy felices. Todo esto ha estado muy cercano a un sueño. Me voy con la satisfacción de haber dejado a este club donde se merece. Por ahí estoy muy orgulloso. Por otro lado, me voy un poco decepcionado, no por renovar, si no porque pienso que las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Pero yo siempre soy muy positivo y todo lo que me habéis dado supera siempre cualquier cosa negativa. Nunca me olvidaré de todo lo que me ha dado la afición. Hay cosas que no se compran con dinero. Soy un mallorquinista más y os seguiré muy cerca. Os deseo lo mejor", ha valorado por su parte el centrocampista almeriense.

Acompañando a Salva Sevilla y Reina en su gran día también han estado presentes amigos y familiares, además de un nutrido número de compañeros del vestuario bermellón entre los que estaban Abdón Prats, Brian Oliván, Leo Román o Dani Rodríguez.

Tampoco se ha querido perder el adiós el director deportivo del club, Pablo Ortells, ni el CEO de Negocio, Alfonso Díaz, quien ha valorado el trabajo de ambos futbolistas al frente del equipo: “Los nombres de Manolo y Salva ya están ligados a nuestra historia. Son dos leyendas que han escrito nuestra historia a base de tenacidad y esfuerzo. Llegaron en Segunda B, entonces tocaba remar y mira si remaron. Fueron los primeros remeros. Lideraron un equipo que, junto a otros compañeros, lograron lo imposible. Hoy estamos donde estamos, sobre todo, gracias a ellos. Los números lo dicen todo. Tres ascensos y una permanencia que este año ha costado mucho y se ha conseguido. La propiedad y toda la masa social os estarán inmensamente agradecidos. Sois unas leyendas y habéis dejado huella. Esta es vuestra casa”.

Ya se conoce el destino de Salva Sevilla. El centrocampista almeriense pone rumbo a Vitoria, donde vestirá la camiseta del Alavés en Segunda División la temporada que viene. Se desconoce por el momento el club por el que fichará Manolo Reina, aunque todo apunta a que regresará a su tierra en Málaga.